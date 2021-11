Celebrity už nebudou moci na start závodů F1 chodit s ochrankou

Dvaašedesátiletý Brundle nyní pracuje jako komentátor pro televizní stanici Sky a před závodem pravidelně prochází startovním prostorem a zpovídá slavné hosty. V Austinu se pokusil udělat rozhovor s americkou zpěvačkou, ale zabránila mu v tom ochranka.

Vedení šampionátu proto podle agentury Reuters do budoucna zakázalo přítomnost ochranky na startu a zdůvodnilo to opatřeními proti šíření koronaviru. Brundle to potvrdil na sociální síti Twitter s tím, že však jde o tzv. "Brundleovo pravidlo".

"Mně je samozřejmě jedno, kdo přijde na závody. Čím víc fanoušků, tím lépe. A je mi také jedno, jestli se mnou budou mluvit, nebo mě odstrčí, jestli mě obejmou, nebo mi budou nadávat. Mám tu práci rád a o změnu pravidel jsem neprosil," prohlásil.