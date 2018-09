Cíle? Titul! netají své ambice Leclerc pro první sezónu u Ferrari

Sebevědomí mu rozhodně nechybí. Dvacetiletý Charles Leclerc od příští sezóny usedne do monopostu Ferrari a cíle si rozhodně nedává malé. Když to půjde, hned by rád bojoval o svůj první titul světového šampióna. Šéf týmu Sauberu Frédéric Vasseur, odkud monacký jezdec přijde, ho však varuje.

Spekulovalo se už delší dobu, že by do Ferrari měl v příští sezóně zamířit talentovaný Charles Leclerc. Vedení italské stáje tuto informaci už před několika dny potvrdilo a dvacetiletý jezdec se tak stane nejmladším pilotem Ferrari od roku 1961. Týmový rekord patří Ricardu Rodríguezovi, který závodil za Ferrari, když mu bylo devatenáct let.

Leclerc bude zároveň jedním z nejméně zkušených jezdců, které si kdy Ferrari vybralo, tlak však prý necítí. „Spousta lidí si myslí, že na mých ramenou bude mnohem větší tlak, ale abych byl upřímný, žádný necítím,“ prohlásil Leclerc na webu express.co.uk. „Mám mentalitu, která mě tlaku zbavuje.“

„Věřím, že pokud dělám v autě správnou práci a pokud budu pracovat správným způsobem, výsledky se dostaví,“ dodal monacký jezdec, který by rád hned ve své první sezóně u Ferrari bojoval o titul mistra světa. „V letošním roce mají auto, které má na to získat titul. Takže pokud takové budou mít i příští sezónu, cílem bude vyhrát titul.“

„Rozhodně to není malá výzva. Musím se jezdecky neustále zlepšovat, abych dosáhl těch nejlepších výsledků. Pokud bych ale nepředváděl výsledky hodné Ferrari, tak si místo v něm prostě nezasloužím,“ připustil mladík. Před možným nebezpečím se mu dostalo varování od současného šéfa Frédérica Vasseura, za jehož tým Sauber letos Leclerc jezdí. „Přestup ze Sauberu do Ferrari je velká změna. Nikdo nedokáže předpovědět, jak mu to půjde. Ale hlavně, co s ním udělají peníze. Někteří jezdci se přestali soustředit, jakmile se dotkli svého prvního šeku,“ upozornil Vasseur.