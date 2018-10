Šílené! Hvězda testovala formuli dvě stě metrů nad zemí

Adrenalin mu pulsoval v těle. Bylo jasné, že kdyby se něco pokazilo, létal by v pořádném průšvihu. Bývalý hvězdný pilot David Coulthard se rozhodl usednout znovu do kokpitu formule 1 a otestovat ji. Na tom by nebylo nic zvláštního, kdyby... Kdyby do monopostu Red Bullu nesedl na střeše 200 metrů vysoké budovy v Miami. Co přesně na střeše s vozem předváděl? Přesvědčit se můžete v přiloženém videu.