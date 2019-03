Ferrari na úvod tréninků v Bahrajnu porazilo Mercedes o sekundu

Ferrari před dvěma týdny nevyšel úvodní závod nové sezony v Austrálii, kde Vettel s Leclercem skončili mimo stupně vítězů, přestože při předsezonních testech byla italská stáj nejrychlejší. Do Bahrajnu proto přijela s upravenými vozy, ale úvodní trénink se v Sáchiru jede v jiných podmínkách než večerní kvalifikace a závod.

"Hodně jsme přemýšleli a analyzovali. Byly to náročné dva týdny, ale máme díky tomu nějaké odpovědi," řekl Vettel. "Doufejme, že nám to pomůže držet krok se soupeři, ale nejsme v pozici, abychom něco slibovali. Uvidíme, jak to dopadne," dodal vicemistr světa.

Překvapivý vítěz závodu v Austrálii Bottas za Leclercem zaostal o necelou sekundu, čtvrtý obhájce titulu Lewis Hamilton byl o další dvě desetiny pomalejší. Za jezdci Mercedesu se zhruba s desetinovými odstupy seřadili piloti Red Bullu Max Verstappen a Pierre Gasly.