Odejde Mercedes? Co by pak dělal Hamilton? Hlavně, aby nešel k Ferrari, říká bývalý šéf formule 1 Ecclestone

Formule 1 bez Mercedesu? I to je možné. Noví manažeři ve vedení Daimleru prý nejsou světovému šampionátu tak nakloněni jako jejich předchůdci, a tak se objevují spekulace, že by německý tým mohl z formule 1 po příští sezoně odejít. Šestinásobný mistr světa Lewis Hamilton by se tak ocitl bez práce. Pokud by tato situace nastala, tak podle Bernieho Ecclestona by hlavně neměl jít k Ferrari.

Týmy formule 1 čas od času vyhrožují odchodem z formule 1. Před několika lety o něm hovořilo Ferrari, loni zase Red Bull. Teď se objevily spekulace, že by po příští sezoně mohl z šampionátu odejít Mercedes. V Německu jsou údajně už nasyceni úspěchy a noví manažeři ve vedení Daimleru nejsou prý tak formuli 1 nakloněni jako jejich předchůdci.

Teď se k tomu vyjádřil i Bernie Ecclestone. Bývalý šéf formule také poradil Lewisi Hamiltonovi, co by v takovém případě, kdy by se ocitl bez práce, měl dělat. „Nepřekvapilo by mě, kdyby Mercedes odešel,“ prohlásil Ecclestone v rozhovoru britského deníku The Daily Mail.

„Je možné, že si na konci příští sezony řeknou, že vyhráli všechno, co mohli a nenajdou další důvody, aby ve formuli 1 zůstali,“ uvažoval dál devětaosmdesátiletý Ecclestone. „Kdybych byl Lewisem Hamiltonem, tak bych v takovém případě ukončil kariéru. Přestup do Ferrari bych mu nedoporučoval,“ dodal s tím, že u italské stáje by se mu nemuselo už tolik dařit.

„Jestli v Maranellu zůstane mladý Leclerc, vsadil bych se, že by nad Hamiltonem vyhrával. Nebylo by to tím, že by byl lepší, ale protože je už v týmu zabydlený,“ vysvětloval. „Myslím, že by s nimi neudělal tolik dobré práce jako s Mercedesem,“ doplnil Ecclestone, který formuli 1 stále bedlivě sleduje, avšak s novými majiteli se nemusí a často je krituzuje.