Smutná fakta o Schumacherově zdraví: Nezvratné změny, svalová atrofie i osteoporóza

V prosinci to bude sedm let od doby, kdy se jedna z největších postav sportovní historie Michael Schumacher po vážném zranění při lyžování v Alpách veřejnosti ztratila z očí. Zvlášť pro rodinu legendy formule 1 se jedná o nekonečnou dobu zmaru i naděje. Co konkrétně sedminásobného mistra světa kromě celé řady dalších komplikací nejvíce trápí, prozradil pro italská média neurochirurg Nicola Acciari.

Bude to do velké míry sázka na jednu kartu. Nic jiného však asi rodině Michaela Schumachera nezbývá. Další a dost možná poslední možností, jak vrátit německému pilotovi zdraví, je riskantní operace nervového systému, kterou by měl v blíže neurčené době podstoupit v pařížské nemocnici.

Jeho zdravotní stav je dle všeho totiž stále velmi špatný. Vnímá své okolí, možná je schopen minimálních pohybů končetin. A to je asi tak vše, co o situaci Michaela Schumachera veřejnosti ví. Jeho stav by se tak měla pokusit zlepšit právě zmíněná operace.

"Jsme schopni zregenerovat celý Michaelův nervový systém. Hlavním krokem bude to, že vezmeme cévy z jeho srdce, které následně převedeme do jeho mozku. Nebudu tajit, že jde o mimořádně riskantní operaci, o které je velmi obtížné říct, jak dopadne," popisuje celý proces profesor Philippe Menasch, expert na léčbu kmenových buněk a lékař, který se bude na zákroku podílet.

Plnohodnotný život už nikdy žít nebude

O současném Schumacherově stavu se pro italský list Contro Copertina rozpovídal neurochirurg Nicola Acciari. A nepřinesl dobré zprávy.

Titulní strana webu Michaela Schumachera.

www.michael-schumacher.de

"Michael trpí svalovou atrofií, osteoporózou a řadou organických změn. Je sice teoreticky možné, že by se mohl postavit na nohy, ale plnohodnotný život už nikdy žít nebude. Má nezvratné změny svalové i kosterní struktury. Utrpěl mozkové trauma a to už nejde změnit. Je z něj úplně jiný člověk, než jak si ho lidé pamatují," pokračuje lékař.

A ani vyjádření odborníků k chystané operaci nedávají příliš důvodů k optimismu. "Věda udělala v léčbě pomocí kmenových buněk za poslední dvě dekády obrovské pokroky. Nemá cenu si ale zastírat, že stále víme velmi málo. Nedá se říct, jak operace dopadne," říkal pod příslibem anonymity lékař z univerzity v Alabamě.