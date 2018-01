Všude za sebou nechá chaos, přitom už mohl mít pět titulů, tvrdí legenda o Alonsovi

Fernando Alonso se již delší dobu netají tím, že by do své sbírky rád přidal ještě jeden titul světového šampióna ve formuli 1. Stále však čeká marně. Blízko k tomu měl v letech 2010 až 2014, kdy jezdil za Ferrari. Pak ale odešel k McLarenu a kvůli častým problémům s vozem vyklidil přední příčky. Podle Piqueta si za to může sám.

„Fernando Alonso už mohl vyhrát až pět světových šampionátů, realita je ale taková, že zanechá chaos všude tam, kde se objeví,“ uvedl pro španělskou televizi La Sexta pětašedesátiletý Piquet. „Je to fantastický jezdec. Je ale také tím, kdo vytváří spoustu problémů, a nakonec všichni skončí a odejdou z týmu,“ kritizoval bývalý pilot šestatřicetiletého Alonsa dál.

Fernando Alonso concedes more pace needed from United Autosports before Daytona 24 Hours https://t.co/HM6MYUB6UK pic.twitter.com/kDluhgf7vr — Motorsport Week (@MotorsportWeek) 8. ledna 2018

„Je velmi špatný, co se týče politiky vůči týmu. Když přijdete, musíte být trpělivý, musíte pracovat spolu a pak začnete vyhrávat. On chce ale to nejlepší hned, a to není správná cesta,“ vysvětloval trojnásobný světový šampión. V těchto dnech má však Alonso hlavně spřádá myšlenky na slavný vytrvalostní závod v Daytoně, kterého se zúčastní na konci ledna.

Španělský jezdec už testuje na okruhu a vše bere jako přípravu na prestižní vytrvalostní závod v Le Mans, který by letos také rád vyzkoušel. „Poprvé budu startovat ve vytrvalostním závodě, poprvé budu závodit v prototypu, poprvé pojedu v noci, poprvé budu mít kolem sebe vozy GT. To je spousta nových věcí, na které si musím zvyknout,“ uzavřel s tím, že to vše dělá pro to, aby získal motoristickou Trojkorunu. To se doposud povedlo jen Grahamu Hillovi, který vyhrál Velkou cenu Monaka, závod 500 mil v Indy a čtyřiadvacetihodinovku v Le Mans.