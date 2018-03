Budoucí šampión formule 1? Úřadující mistr světa má o svém nástupci jasno

Světový šampionát formule 1 se pomalu blíží. V neděli 25. března odstartuje v australském Melbourne nový ročník a úřadující mistr světa Lewis Hamilton doufá, že letos bude mít víc konkurenceschopných soupeřů, se kterými bude na trati bojovat o vítězství. Jedním z nich by mohl být i Max Verstappen, velký talent formule 1.

Max Verstappen se stal nejmladším pilotem formule 1 v historii, když ve věku 17 let a 166 dní debutoval ve Velké ceně Austrálie v roce 2015. Od té doby vyhrál tři závody a mluví se o něm v superlativech. Jako budoucího světového šampióna ho vidí i Lewis Hamilton. „Rozhodně má potenciál stát se mistrem světa,“ citoval slova třiatřicetiletého jezdce Mercedesu web express.co.uk.

„Je ve skvělém týmu a může zde dále růst. Už teď má za sebou několik skvělých sezón. Když mně bylo jako jemu, tak jsem ještě ve formuli 1 vůbec nebyl. Je tedy v porovnání se mnou a s mnoha dalšími závodníky o hodně napřed," vysvětloval čtyřnásobný světový šampión. „Dokud budu závodit, udělám vše pro to, aby nevyhrával, očekávám, ale že už letos spolu svedeme na trati velké bitvy,“ dodal Hamilton.

Lewis Hamilton convinced Max Verstappen is a future champion https://t.co/H72wnjAz5K pic.twitter.com/1dkG3IQkYz — sportesnews1 (@sportesnews1) 3. března 2018

Slova chvály má pro svého syna i Jos Verstappen, bývalý jezdec formule 1. „Řekl bych, že kdybych nás měl porovnat, tak Max je lepší. Je ve svém věku mnohem dál,“ řekl šestačtyřicetiletý Verstappen. „Samozřejmě, že je to výsledkem i toho, jak byl veden, a že měl mnohem lepší přípravu,“ naznačil.

„Pracoval jsem s ním každý den, a to velice intenzivně. Poukázal jsem na každou chybu, kterou jsem u něj viděl, ale i na každou dobrou stránku, a to je velice důležité. Pokaždé, když jsme šli na trať, něco se naučil. Byl u všeho se mnou, všechno se mnou dělal, už jako malý kluk přijímal hodně informací. A to ho myslím hodně ovlivnilo. Red Bull ho samozřejmě také zvednul. Myslím, že kombinace se mnou a teď s Red Bullem je prostě dokonalá,“ uzavřel Jos Verstappen.