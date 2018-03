Pro Mercedes zatím nejsme opravdovým soupeřem, říká vítěz Velké ceny Austrálie

Na jedné straně obrovská radost, na druhé menší zklamání. „Sebastian Vettel v neděli překvapivě vyhrál Velkou cenu Austrálie před největším favoritem Lewisem Hamiltonem z Mercedesu. Jezdec Ferrari využil virtuálního safety caru a před sebe už pak nikoho nepustil. Třicetiletého Němce vítězství samozřejmě velice potěšilo, avšak přiznal, že měl velké štěstí, a že na Mercedes ztrácejí.

„Když se podíváte na odstupy ze všech jízd celého víkendu, tak pro Mercedes v tuhle chvíli nejsme žádný opravdový soupeř,“ prohlásil na webu Motorsport.com Sebastian Vettel. „Nejsme ještě tam, kde bychom chtěli být. Schází nám trochu rychlost. Stále je před námi hodně práce,“ vyprávěl čtyřnásobný světový šampión.

„Loni v Melbourne jsme měli rychlost na to, abychom s Mercedesem drželi krok. Dokázali jsem držet Lewise pod tlakem. Teď to ale nebylo to pravé závodní tempo. Rychlost nám aspoň stačila na to, abychom udrželi vedení,“ vysvětloval s tím, že se v novém voze zatím necítí tak dobře.

„Auto má obrovský potenciál, ale ještě jsem se s ním úplně nesžil. Nereaguje tak, jak bych chtěl. Chci, aby když šlápnu na brzdy, okamžitě zareagovalo, ale zatím to není ono. Pokud bychom to vyřešili, byl bych si mnohem víc jistější,“ uzavřel muž, který se v neděli postavil už po sté na stupně vítězů.