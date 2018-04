Z první řady v Bahrajnu odstartují Vettel a Räikkönen

Vettel pro první pole position Ferrari na okruhu v Sáchiru od roku 2007 dojel časem 1:27,958. Čtyřnásobný mistr světa bude mít v neděli ideální pozici obhájit loňské prvenství a navázat na vítězství z úvodního závodu nové sezony před dvěma týdny v Austrálii.

"Po Albert Parku mě tenhle výsledek překvapil," uvedl Vettel. V Austrálii bylo Ferrari v kvalifikaci o více než půl sekundy pomalejší než Hamilton. "Před dvěma týdny jsme se trochu trápili, ale dneska se to zlepšilo. Auto výrazně ožilo," přidal.

Räikkönen za německým pilotem zaostal o 14 setin a Bottas o sedmnáct. Čtvrtý Hamilton ztratil dvě desetiny, ale kvůli trestu z pátečního tréninku se na startu propadne o pět pozic zpět. Před něj se posunou Daniel Ricciardo z Red Bullu, Pierre Gasly z Toro Rosso, Kevin Magnussen z Haasu, Nico Hülkenberg z Renaultu a Sebastian Ocon z Force India.

Nebude to pohodová neděle, posteskl si Hamilton

Gasly, který po premiéře ve formuli 1 v závěru loňské sezóny nyní startuje v první kompletní sezóně, si nečekaným šestým místem vylepšil osobní kvalifikační rekord. Dosud byla jeho maximem čtrnáctá příčka z Japonska. Jeho nejlepším výsledkem v závodu je dvanáctá příčka z Brazílie.

"Nebude to pohodová neděle," posteskl si Hamilton, který ještě nikdy nedokázal vyhrát závod, pokud odstartoval mimo první šestku. "Ale zase by mi měly víc vydržet gumy, takže bych měl být na trati déle. Uvidíme, nějaké plány máme, takže z toho zkusím vymáčknout co nejvíc," prohlásil obhájce titulu.

Nedařilo se naopak Maxi Verstappenovi z Red Bullu. Nizozemský pilot sice v první kvalifikaci zajel čtvrtý nejlepší čas a bez problémů by prošel do druhé části, ale protože havaroval, odstartuje až z patnáctého místa.