FORMULE 1 ON-LINE: Vettel ve Velké ceně Ázerbájdžánu drží vedoucí postavení

Sebastian Vettel vyrazil i do dnešní Velké ceny Ázerbájdžánu vozů formule 1 z prvního místa. Německý pilot Ferrari si vítězstvím v sobotní kvalifikaci zajistil třetí pole position za sebou a i start do závodu mu vyšel nejlépe. Do první řady se vedle vedoucího muže šampionátu postavil jeho největší rival a úřadující mistr světa Lewis Hamilton z Mercedesu. Přímý přenos vysílá Sport 2, podrobnou on-line reportáž najdete na Sport.cz.