Formule 1 chystá velké změny. Nikdo se nás na nic neptal, stěžují si piloti

FIA minulý týden oznámila novinky v aerodynamice, které se rozhodla zavést od příští sezóny. Změny se mimo jiné dotknou předních a zadních křídel a i když vozy zpomalí asi o sekundu a půl, usnadní pilotům předjíždění. "Myslím, že se měli zeptat nás, co je potřeba k zlepšení předjíždění," citovala agentura AP Vettela.

„My jsme samozřejmě jen piloti a z inženýrského pohledu o vozech nic nevíme, ale zase víme, jak se auto chová na trati. Takže víme, co omezuje předjíždění. Ale nikdo se nás na nic neptal," uvedl německý pilot, kterému se nelíbí, že pravidla se mění příliš často.

„Je to trochu komické. V roce 2009 se rozhodli omezit aerodynamické prvky, aby se víc závodilo. Pak zase řekli, že auta jsou moc pomalá, takže naopak aerodynamické prvky přidali a ještě je zvětšili. A teď pro změnu zase chtějí auta zpomalit. Je to, jako bych jel do Ameriky a stokrát to vzal objížďkou," dodal.

Ricciardo: Měli by se nás ptát automaticky

Podle Hamiltona by měli mít při rozhodování o změnách jezdci větší slovo. Britský pilot se už před pár dny pozastavil nad tím, proč nebyl žádný pilot přizván k navrhování okruhu pro plánovanou Velkou cenu Miami. „Zajímalo by mě, jestli o tom vždycky rozhodují stejní lidé," řekl. „Takže jestli se nás někdo chce zeptat na nějaká zlepšení, jsem si jistý, že já i ostatní piloti bychom přišli s dobrými nápady," uvedl.

Daniel Ricciardo z Red Bullu prohlásil, že od vedení stáje se k němu při jednání s FIA o změnách pravidel nedostaly žádné informace. „Nedělám si legraci, ale opravdu jsem netušil, o čem rozhodli a co změnili," řekl.

„Přitom bychom se neměli dožadovat, aby nás k jednáním přizvali. Měli by se nás ptát automaticky, protože my pak v těch autech jezdíme," dodal. „Samozřejmě že nejsme inženýři, ale víme, jak se vozy chovají na trati. Proto by se nás mohli zeptat aspoň na náš názor," uvedl.