Verstappen a Ricciardo za kolizi v Baku zaplatí šestimístnou sumu

Rakouské televizi ORF to během nedělní Grand Prix Španělska v Barceloně řekl bez dalších podrobností poradce Red Bullu Helmut Marko. Jezdci už se za kolizi, která je v Baku vyřadila z bojů o body, omluvili pracovníkům týmu v jeho sídle v Milton Keynes.

V Red Bullu nemají určenou jedničku a dvojku, takže spolu jezdci mohou závodit. V Baku to však v boji o čtvrté místo přehnali a poté, co jedenáct kol před koncem Ricciardo ve snaze o předjetí do Verstappena vrazil, pro oba závod skončil.