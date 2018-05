Kvůli sedačce si prožil horor. Byl to nejtvrdší závod, přiznal nováček ve formuli 1 po Velké ceně Španělska

Hlavně dojet do cíle a přežít. To si říkal během nedělní Velké ceny Španělska nováček ve formuli 1 Sergej Sirotkin. Dvaadvacetiletého pilota totiž během závodu potrápila vylepšená sedačka. „Byl to nejtvrdší závod, jaký jsem kdy absolvoval. Bylo to nepohodlné až bolestivé,“ přiznal jezdec Williamsu.

Zatímco Lewis Hamilton z Mercedesu si během nedělní Velké ceny Španělska dojel bez nejmenších potíží pro vítězství, mnoho jezdců za ním se potýkalo s nejrůznějšími problémy. Třeba takový Sergej Sirotkin. Dvaadvacetiletý Rus prožíval během závodu hodně těžké chvíle kvůli sedačce a nemohl se tak pořádně soustředit.

Start měl pilot Williamsu podle svých slov dobrý, avšak první potíže nastaly v zatáčce, kde se roztočil Grosjean a následně do něj vrazili Hülkenberg s Gaslym. „Bylo tam hodně kouře, moc jsem toho neviděl. Musel jsem téměř zastavit, abych se kolizi vyhnul, a když se mi to podařilo, byl jsem o kilometr pozadu za posledním autem,“ uvedl Sirotkin na webu Autosport.com.

Když se ale chtěl pokusit své soupeře dohnat, začaly další problémy. „Pak jsem začal bojovat, jak to říci, aby to nikoho nepohoršovalo, s pohodlím sedačky,“ zavzpomínal na nepříjemné chvíle. „Mám ji od začátku roku a doposud jsme neměli možnost ji prohlédnout a vylepšit. Až před tímto závodem jsme na ní udělali nějaké změny,“ vysvětloval dál.

„Jenže to nebyla správná cesta. Byl to nejtvrdší závod, jaký jsem kdy absolvoval. Bylo to opravdu nepohodlné až bolestivé. Ze všech sil jsem se snažil vydržet v autě a dojet do cíle. Nedokázal jsem se plně soustředit a z toho pramenila i chyba po restartu, kdy jsem se otočil,“ přiznal s tím, že hned po závodě se s týmem pokusil problém se sedačkou napravit. „Snad to bude v Monaku jednodušší,“ uzavřel Sirotkin, který začal se závoděním na motokárách v sedmi letech a velice brzy začal vítězit.