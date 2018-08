Senzace! Kornfeil vyhrál v Brně kvalifikaci a poprvé v životě pojede z pole posiition

Parádní výkon předvedl v brněnské kvalifikaci třídy Moto3 domácí Jakub Kornfeil, který na poslední chvíli zajel nejlepší čas 2:07,981 a do nedělní Velké ceny odstartuje z pole position. To před ním dokázal naposledy Lukáš Pešek před jedenácti lety v Misanu.

Kornfeil se pohybuje v MS od roku 2009, ve věku pětadvaceti let a se 155. startem v šampionátu je nejstarším i nejzkušenějším jezdcem třídy Moto3. Kvalifikační triumf slaví poprvé v životě, navíc se zapíše do historie jako první český jezdec, jenž do Velké ceny na Masarykově okruhu odstartuje z první pozice roštu.