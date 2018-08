Čech po 11 letech v Brně na pódiu. Kornfeil dojel třetí. Abraham propadl

Velká česká radost při motocyklové Velké ceně v Brně. Domácí jezdec se po 11 letech postavil na stupně vítězů. Z pole position startující Jakub Kornfeil dojel třetí v závodě Moto3, když se do poslední chvíle rval o vítězství. Pro 25letého českého jezdce je to čtvrté pódium kariéry v mistrovství světa.

„Slavil jsem, jako kdybych vyhrál. Třetí místo doma v úžasné atmosféře beru jako dosavadní vrchol kariéry," říkal nadšeně Kornfeil.

Kornfeil z první pozice na roštu skvěle odstartoval a hned v úvodním kole získal sedm desetin vteřiny náskok, ale za ním se hnala smečka pronásledovatelů v čele se Španěly Canetem a Ramirezem. Čtyři kola vodil k nadšení diváků domácí jezdec celé startovní pole, pak ho ale pohltila početná vedoucí skupina. Kornfeil v ní zaujal nejprve pátou pozici, posléze si trochu pohoršil.

V polovině závodu figurovala česká naděje na devátém místě, ale s odstupem necelé vteřiny na v tu chvíli vedoucího Itala di Giannantonia. Čelní balík v tu chvíli tvořilo 21 jezdců srovnaných do 2,5 sekundy, když byl po pádu ze hry z první řady startující Brit McPhee.

Kornfeil v euforii zpíval italskou hymnu

Šest kol před cílem se Kornfeil chytře protáhl skupinkou znovu úplně dopředu a najednou jel třetí za Němcem Öttlem a di Giannantoniem. Vzápětí se znovu na chvíli vrátil do pozice lídra závodu a diváci na Masarykově okruhu byli ve velké euforii. Do posledního kola vjížděl Kornfeil ještě v čele, pak se přes něj přehnal ale tandem di Giannantonio a Canet, ale český závodník vytoužené stupně vítězů udržel.

„Nasadil jsem skvělé tempo, ale věděl jsem, že mě skupina sjede. Osm kol před cílem jsem za to zase vzal, vpředu jsem se cítil dobře, ti kluci jeli rychle i hlavou. Ke konci jsem se to snažil zase táhnout, také proto, aby si diváci závod užili. Při nájezdu do posledního kola jsem si říkal, že by mě mohli odmávnout předčasně, když jsem v čele, ale dva kluci mě ještě přeletěli, ale takové už jsou závody," přiblížil Kornfeil.

„Přepadla mě taková euforie, že jsem si na pódiu zazpíval i italskou hymnu. Od všech lidí jsem slyšel, že musím stát na bedně, tak se to povedlo," jásal český jezdec.

Abraham nebodoval

Kornfeilův výsledek zůstal bohužel jedinou českou radostí v Brně. Karel Abraham svůj tajný sen o bodovém zisku v MotoGP nenaplnil. Osmnácté místo bylo zřejmě maximem, co dokázal dostat ze sebe a hlavně z předloňské verze satelitního motocyklu ducati.

Triumf slavili jezdci továrního týmu této značky. Z pole position startující Ital Dovizioso odrazil ataky stájového kolegy Španěla Lorenza i jeho krajana M. Márqueze, kterého ale mohlo alespoň těšit, že o další tři body zvýraznil své vedení v celkové klasifikaci šampionátu. Na 39letého nestora Rossi, jenž měl v hledišti nejvíc fanoušků, místo na pódiu nezbylo.