Ježek s Hanikou vezou z 24hodinovky Bol D´Or desáté místo

Motocyklisté Ondřej Ježek s Karlem Hanikou dojeli do cíle legendární 24hodinovky Bol d´Or na výborném 10. místě. Český tým Mercury Racing tak v silné konkurenci továrních jezdců zdárně odstartoval do nové sezóny mistrovství světa vytrvalostních závodů EWC. Na francouzském okruhu Paula Ricarda však čeští závodníci zažili několik nečekaných okamžiků, které zkomplikovaly původní plány.

O tom, že je 24hodinovka náročný závod, do kterého může zasáhnout mnoho neočekávaných okolností, se přesvědčili i Ondřej Ježek, Karel Hanika a David Perret, motocykloví jezdci závodící pod vlajkou českého týmu Mercury Racing na stroji BMW.

„Hodně těžký závod, ve kterém se projevily technické problémy i zranění a nemoci jezdců. Ale celý tým udělal maximum a naši motorku se podařilo úspěšně dovézt do cíle. Z výsledného umístění v top ten máme velkou radost. A samozřejmě už se těšíme a připravujeme na závod v Le Mans, který přijde po zimní přestávce," říká Amir Ghanem, manažer týmu Mercury Racing.

Co vše se v Bol d´Or odehrálo? „Do závodního týdne kvůli zranění nenastoupil čtvrtý jezdec Angel Rodriguez. Neměli jsme tak náhradníka. Mezitím mě během kvalifikací skolila viróza a jezdil jsem ve vysokých horečkách. Před závodem se mi mírně ulevilo, ale pískat jsem si během něj rozhodně nemohl," popisuje Ondra Ježek víkendové zdravotní trable.

Došlo na noční stíhací jízdu

Již 82. ročník legendárního závodu odstartoval tradičně v sobotu v 15:00. Výborně jej rozjel Karel Hanika a Mercury Racing se brzy posunul do první desítky. Postupně se jeho závodníkům podařilo propracovat až na sedmé místo. Po šesti a půl hodinách však přišla chvíle pro týmové mechaniky, kteří museli řešit první technické potíže na motorce. A jejich rychlý zásah byl znovu potřeba ještě v druhé polovině závodu. Tým tak ztratil přibližně 10 kol a umístění v první desítce se začalo vzdalovat. Nezbývalo než se pustit do noční stíhací jízdy.

Nad ránem přišel další zádrhel. Francouzský týmový kolega Perret začal prudce zpomalovat vinou bolesti ramene. Byl ze závodu stažen a posledních šest hodin tak bylo pouze na dvou již vyčerpaných českých jezdcích Hanikovi a Ježkovi. „Když mi ráno, polomrtvému, Amir řekl, že ještě pojedu třikrát, tak jsem nechtěl žít (smích). Bylo to pro mě fyzické trápení až do konce, určitě nejdrsnější sportovní zážitek kariéry. Když jsem konečně projel cílem, dostavil se pocit neskutečné úlevy. Dokázali jsme vše zvládnout, všichni členové týmu se zapojili s obrovským nasazením a povedlo se nám dostat do cíle na perfektním desátém místě, což je vzhledem k okolnostem skvělý výsledek," popisuje Ježek.

Týden bude ležet v posteli

„Děkuji Kájovi Hanikovi za skvělý výkon a spolupráci, všem mechanikům, asistentkám Marcele a Nicol, masérovi Čibikovi, majiteli týmu Viktoru Nossovi i manažerovi Amiru Ghanemovi. Pro všechny to byla neskutečná šichta. Díky nim budu mít na svou první 24hodinovku parádní vzpomínky. I když přiznávám, že teď budu asi týden ležet v posteli," dodává Ondřej Ježek.

V celkové klasifikaci šampionátu patři týmu Mercury Racing rovněž 10. místo. V rámci sezóny vytrvalostního MS mají závodníci před sebou ještě 24hodinovku v Le Mans a také tři 8hodinové závody na Slovakiaringu, Oscherslebenu a v Suzuce.