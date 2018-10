Podmola na X-Games v Austrálii trápí počasí i vyhozené rameno

Poprvé olympiáda extrémních sportů X-Games zavítala do Austrálie. A v Sydney u toho nechybí ani Libor Podmol, nejlepší český freestyle motokrosař. Populární akci trápí rozmary počasí - lijáky a bouřky. Kvůli tomu se musela zrušit také první disciplína Step up, tedy skok do výšky. „To mě velice mrzí. Je to můj nejoblíbenější závod, věřil jsem si, že bych mohl vybojovat další medaili," prohlásil Podmol, který v letošním roce v Minneapolisu získal stříbrnou medaili.

Podmol by se měl ukázat ještě v dalších disciplínách. Zítra český freestyle motokrosař nastoupí do Doubles, tedy do závodu v synchronizaci dvojic. Podmol se představí po boku Australana Roba Adelberga. „Jedná se o novou disciplínu. Myslím, že by to mohlo vyjít na medaili," tvrdil český závodník, loňský vicemistr světa, který se během soboty představí ještě v závodě Freestyle. V neděli ho pak čeká Best trick.

Kromě deštivého počasí dělá Podmolovi vrásky také zranění, které si přivodil minulou sobotu během tréninku. Při bodyvarialovém triku nechytil ve vzduchu motorku a po dopadu do pěnových pylonů si povyhodil rameno. „To se mi ještě nikdy nestalo. Stále to není ideální, ale denně makám na zlepšení a funguje to. Den ode dne je to lepší," oddechl si Podmol, který v rámci léčby poraněné rameno pravidelně prokrvoval. „Používal jsem také akupunkturu, doplňky stravy, ultrafiltráty na buněčné bázi. A při meditaci jsem mému tělu říkal, ať se dá do kupy."