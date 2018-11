Kornfeil v kvalifikaci chvíli vedl, nakonec odstartuje z osmého místa

Jakub Kornfeil odstartuje do motocyklové Velké ceny Valencie ze třetí řady. V kvalifikaci Moto3 na poslední závod sezony český jezdec obsadil osmé místo se ztrátou 1,023 sekundy na nejrychlejšího Tonyho Arbolina z Itálie, který vybojoval druhou pole position v kariéře. V královské MotoGP skončil Karel Abraham osmnáctý, z první pozice pojede Španěl Maverick Viňales.

Ještě pět minut před koncem souboje s časem Kornfeil pořadí vedl a na osychající trati do poslední chvíle atakoval umístění v první řadě. Poslední letmé kolo se ale soupeřům povedlo lépe a byl mezi nimi i Španěl Arón Canet, s kterým Kornfeil bojuje o životní šesté místo v MS.

Český pilot je průběžně osmý, na Caneta, který vyrazí z páté pozice, ztrácí 13 bodů. O jediný bod před Kornfeilem je Argentinec Gabriel Rodrigo, jenž kvalifikaci dokončil až ve třetí desítce. Třetí řadu na roštu uzavře Španěl Albert Arenas, který má jen o osm bodů méně než Kornfeil.

„Jsem moc spokojený. Našli jsme malý detail v nastavení, který všechno posunul někam jinam. Proti včerejšku jsme se zlepšili o dvě vteřiny, což znamenalo páté místo ve třetím volném tréninku. Do kvalifikace jsme měli dobrý základ. Podmínky byly trošku zrádné, protože okruh rychle osychal. Spíš bych řekl, že pak už byl víc suchý než mokrý," líčí Jakub Kornfeil v tiskové zprávě.

„Motorka fungovala vážně skvěle a chvíli jsem dokonce vedl pořadí. Vše se rozhodlo v posledních dvou kolech. Byl jsem sice dobře rozjetý, ale trošku jsem se zasekl ve skupině. V nájezdu do posledního kola jsem pak chtěl předjet Foggiu, jenže otáčky šly až do omezovače a musel jsem počkat do jiného úseku na trati. Zlepšení už nepřišlo a první řadu jsem tedy ztratil. Škoda, ale po včerejších problémech beru osmé místo a třetí lajnu všemi deseti," ujišťuje Kornfeil.

Abraham ani v posledním závodě sezony nepostoupil do druhé části kvalifikace, nepovedlo se to ale třeba ani slavnému Italovi Valentinu Rossimu, který bude s českým jezdcem sdílet šestou řadu. Nepříjemný pád měl mistr světa Marc Márquez a vykloubil si problematické rameno, přesto se španělský šampion vrátil na trať a zajel pátý čas.

Kvalifikace královské kubatury ve Valencii byla nakonec výjimečná v tom, že se mezi nejlepší osmičku vešli jezdci na motocyklech všech šesti výrobců - Yamaha, Suzuki, Ducati, Honda, KTM a Aprilia. To se stalo poprvé v historii motocyklových Grand Prix.