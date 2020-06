Závod motocyklového MS se letos v Japonsku nepojede

Již dříve byly zrušeny akce v Německu, Nizozemsku, Finsku, Velké Británii a Austrálii. Další čtyři jsou momentálně odloženy bez stanoveného náhradního termínu.

"Situace v Japonsku a v Evropě je nepředvídatelná a očekává se rozšíření mezinárodního zákazu cestování. Po dohodě s (promotérem šampionátu) Dornou jsme došli k závěru, že nemáme jinou možnost, než japonskou Grand Prix zrušit, aby mohla být sezona dokončena," uvedl Kaoru Tanaka, prezident společnosti Mobilityland Corporation vlastnící okruh Twin Ring v Motegi.

Plánem Dorny je totiž až do poloviny listopadu závodit v Evropě. "Pracujeme na tom, abychom mohli znovu zahájit sezonu a uspořádat co nejvíce závodů nejbezpečnějším možným způsobem. Do poloviny listopadu chceme zůstat v Evropě a pokusíme se odjet maximální možný počet závodů," uvedl šéf Dorny Carmelo Ezpeleta a doplnil, že mimo Evropu by se jezdci měli přesunout až poté. "Pro japonskou Grand Prix už to ale je příliš pozdě," podotkl.

Aktuálně prvním závodem kalendáře je Velká cena České republiky, která by se měla v Brně jet 9. srpna. Dorna ale jedná o možnosti, že by seriál začal v polovině července ve Španělsku.

Primátorka Brna Markéta Vaňková minulý týden uvedla, že čeští pořadatelé jednají o možnosti, že by se letos na Masarykově okruhu jelo bez diváků a příští rok by se nad rámec současné smlouvy konal pro diváky náhradní ročník. Nevyloučila ale ani možnost, že se v Brně letos vůbec nepojede.