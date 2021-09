Königovi chyběla odvaha! Kolo a půl jsem si nadával, zlobil se na sebe český závodník

Povedla se mu kvalifikace, ukázal rychlost. Slušné výkony však závodník Oliver König v Barceloně v dobré umístění neproměnil. V prvním závodu vedl, ale nakonec jej zastavila technická závada motorky. V neděli se do cíle závodu třídy Supersport 300 dostal jako třináctý. „Ztráta na vítěze byla jen 1,8 vteřiny, to mě potěšilo. Dvakrát jsem málem spadl, ale udržel jsem se vpředu celou dobu," hodnotil König.

Český jezdec z týmu Movisio by MIE vyrazill do nedělního závodu z desátého místa a rychle si o pět příček polepšil. Navíc se držel v přední skupině. Když se však schylovalo k závěrečnému útoku, König chyboval. „Dvě kola před koncem jsem vyjel špatně z cílové rovinky, nevyužil jsem dobře slipstream. To mě moc mrzelo, kolo a půl jsem si nadával," tvrdil talentovaný český jezdec ze třídy Supersport 300.

V sobotu ho zdobil odvážný styl, v neděli se König držel trochu stranou. „Nebyl jsem dostatečně agresivní. Trošku jsem přemýšlel a nerval se do zbytečných manévrů," potvrdil König. Podle manažera týmu Miloše Čiháka šlo o běžný případ. König totiž kvůli technické chybě v elektronice v sobotu spadl, a tak byl druhý den trochu zdrženlivější. „Soustředil se hlavně na to, aby dojel do cíle. To je po pádu, který přišel v předchozím závodě v Barceloně, celkem automatické. Já jsem nejšťastnější z kvalifikace, kde Oliver zajel skvěle," chválil Čihák.

V neděli už jeho motorka Kawasaki Ninja 400 jela bez větších problémů. „Potíže s elektronikou se podařilo opravit. Moc děkuji mechanikům," dodal König, který v šampionátu drží 16. místo se ziskem 40 bodů. Další může přidat již o dalším víkendu ve španělském Jerezu. „Tam se chci nadále držet první skupinky a bojovat o co nejlepší místo. Že mám rychlost na to, abych se dostal na bednu, jsem si v Barceloně potvrdil," doplnil König.