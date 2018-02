Podmola čekají závody mistrovství světa v Německu. Vsadí na speciální rotaci

Český freestyle motokrosař Libor Podmol se chystá k útoku. Na akci v Berlíně, kde se konají další závody mistrovství světa, bude bojovat o další body do šampionátu a nejlépe o místa na stupních vítězů. Vydal se kvůli tomu i na trénink do Španělska. „Bohužel tam bylo špatné počasí, hodně pršelo. S tím nejsem spokojený, potřeboval jsem víc," přiznal Podmol. Odhodlání uspět v Berlíně mu ale nechybí.

Night of the Jumps

Loňský druhý nejlepší freestyle motokrosař se pořád sžívá s novou motorkou značky Husqvarna a zdá se, že se mu to daří. „Nová motorka je fajn, myslím, že už si spolu naprosto rozumíme. Díky trochu jinému rozložení váhy mi chvilku trvalo, než vše bylo automatické. Myslím, že už se do toho dostávám," tvrdil Libor Podmol, který si nejvíce pochvaluje mrštnost stroje. „Vrátila si mi chuť do triku LP spin, jde o mojí speciální rotaci. Díky plynulejšímu výkonu mi motoru přijde méně riskantní."

V minulém roce Libor Podmol v Berlíně triumfoval. Na podobné výsledky by rád navázal také letos. Sezónu český freestyle motokrosař rozjel čtvrtým místem ve Švýcarsku, na čemž se podepsal také „zvláštní" výkon rozhodčích. „Už by se to nemělo opakovat. Večer před závodem v Berlíně má být hromadný meeting, kde se mají sejít rozhodčí a pustit si celý první závod. U toho by se měli radit o chybách a snad se poučí. Jsou to profíci, to jim neberu," prohlásil Podmol. „Sám bych tam nechtěl sedět, nastavený level je vysoko, první šestice je navíc velice vyrovnaná," dodal.

Podmol má v plánu sázet hlavně na čistou jízdu. Nejnáročnější trik Volt, tedy otočku o 360 stupňů nad motorkou, v Německu do jízd nezařadí. „To mě trochu trápí, v tréninku se mi zatím moc nedařil. Budu muset sázet na LP spin. V Berlíně je velká aréna a mívá hodně ramp. Určitě ale předvedu California Roll," prozradil závodník.