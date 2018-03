Brno bude pro Ježka vrcholem sezóny. Trať znám nazpaměť, těší se český motocyklista

„Snad je to jen smůla, z níž se mohou poučit výrobci dílů, které nevydržely," doufá. V Austrálii si připsal do celkového hodnocení šampionátu jediný bod, druhou jízdu musel ukončit už zhruba po sto metrech a vrátit se do boxů. „Věřím ale, že se brzy všechno otočí a bude líp. V dubnovém závodě ve španělském Aragónu bych už měl mít k dispozici novou elektrotechniku, která motorku notně vylepší. Techniku bych pak měl mít ve srovnání s továrními stroji zhruba na pětadevadesáti procentech," očekává osmadvacetiletý Ježek.

Zlepšení by však uvítal už v nejbližším závodě v Thajsku. „Mým cílem je pravidelně sbírat body. A ještě spokojenější budu, když se co nejčastěji vmáčknu do elitní desítky. A samozřejmě mě taky zajímá, abych měl rozumný odstup od předních jezdců," naznačil hlavní letošní cíle.

Vrchol sezóny v Brně

Ježek má obrovskou radost, že se mistrovství světa superbiků vrátí po šesti letech druhý červnový víkend znovu na brněnský Masarykův okruh. „Všem, kdo se o to zasloužili, moc děkuju. Už jsem si skoro myslel, že se toho v aktivní kariéře ani nedočkám. Z Brna pocházím, a tak je jasné, že se na závod před českými fandy hrozně moc těším. Připravím se na něj co nejlíp. Bude to pro mě vrchol sezóny," má jasno.

Přestože se poslední tři roky na brněnském automotodromu neprojel, zná zde každý kousek trati. „A to skoro nazpaměť. Je to moje srdeční záležitost. Navíc mi okruh sedí. To všechno by mohla být moje výhoda oproti ostatním jezdcům," očekává Ježek.

Věří, že se v červnu přijde podívat na brněnský závod hodně motoristických fanoušků. „Zaregistroval jsem, že spousta mých známých zaznamenala, že se superbiky v Brně zase pojedou. Z tribuny C by mě měl podporovat kotel mých příznivců, pro něž jsem nachystal fan trička. Snad bude hlediště slušně zaplněné," přeje si.

Rád by uspěl i na dalších okruzích. „Těším se na všechny včetně nového v Argentině. Kromě Brna se mi nejvíc líbí kupříkladu v Imole nebo v nizozemském Assenu, kde se mi v minulosti docela dařilo," hledí Ježek s optimismem do příštích týdnů.