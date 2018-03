Neuvěřitelná smůla! Český závodník se vracel po zranění, hned si zlomil klíční kost

Útok na pozice v elitním triu má v plánu Libor Podmol. A to navzdory přípravě, která měla do ideálu daleko. Loňský vicemistr světa chtěl trénovat ve Španělsku, jenže místo slunného počasí přišel déšť a sníh. Ve Španělsku se navíc zranil jeho bratr Filip, když si zlomil klíční kost. „Bohužel, do Polska jsme měli odcestovat společně, tak si musíme počkat na další příležitost," prohlásil český závodník.

V posledním závodě v německém Berlíně si Libor Podmol vyskákal druhé místo, poté koncem února odcestoval do Španělska, kde se chtěl pořádně připravovat na další průběh sezóny. To se však nepovedlo. „Všechno mi pokazilo bláznivé počasí, z šestnácti dní jsem trénoval pouhé tři. Foukal velký vítr, déšť a dokonce sněžilo," popsal freestyle motokrosař, který nemohl na rampu vyjet ani v České republice.

Ojedinělou možností prověřit svoji novou husqvarnu ale bylo možné na slavné rakouské exhibici Masters of Dirt ve Vídni. „Považuji tuhle akci za velký úspěch pro extrémní sporty. Vždyť pokaždé byla hala zcela vyprodaná. Jen jsem úplně vyřízenej," dodal Podmol, světový šampión z roku 2010 a vítěz prestižních X-Games.

Smolař si zlomil klíční kost

Smolnou a nepříjemnou komplikací je zranění Filipa Podmola. Ten se na motorku vrátil po pádu na listopadové exhibici FMX Gladiator Games. Hned při prvním skoku ve Španělsku byl však krátký, přelétl přes řídítka a zlomil si klíční kost.

„Nechtěl skok přeletět, jelikož se bál o nohu, a tak raději ubral plyn, což se projevilo na dopadu. V našem sportu se i minimální chyby trestají tvrdě. Druhý den jsme ho pak letecky transportovali do Česka," popisoval těžkosti bratra Libor Podmol.

Mistrovství světa v polském Krakově začíná v sobotu ve večerních hodinách.