Extrémní závod v bahně vyhrál Bolt, stříbro bral Jonny Walker

Dělá čest svému příjmení. Když se někdo jmenuje Bolt, mají fanoušci za to, že to musí být šampión. Legendární sprinter už sice nezávodí, teď se ale blýskl velkým vítězstvím jeho jmenovec. Brit Billy Bolt vyhrál extrémní závod World Enduro Super Series, kdy na motorce jezdil v hodně drsných podmínkách. Jaký závod byl se můžete podívat na videu.

Závod v Portugalsku se jel jako Extreme XL Lagares a už název mohl všechny adepty varovat, že to nebude žádná procházka. Bahno, extrémní překážky, kdy závodník musel ze sedla a pral se s nástrahami, co mu síly stačily. To byla obrovská výzva, kterou řijalo 252 účastníků ze dvaceti zemí.

Nakonec se z triumfu radoval Brit Billy Bolt, druhý skončil jeho krajan Jonny Walker, jehož jméno připomíná známou whisky. Třetí pak skončil Němec Manuel Lettenbichler.

Další závod extrémní série - Erbbergrodeo Red Bull Hare Scramble - se uskuteční v červnu v Rakousku.