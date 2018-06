Mám strach před každou jízdou, aby se něco nestalo, přiznal lídr mistrovství Evropy automobilů do vrchu Vojáček

Třicetiletý jezdec Lukáš Vojáček se už třikrát stal vicemistrem Evropy v závodech automobilů do vrchu. Letos má triumf na dosah. Po polovině z dvanácti závodů seriálu vede, protože ještě nenašel přemožitele...

Lukáš Vojáček v akci při mistrovství Evropy automobilů v závodech do vrchu.

V závodě v Německu jste nestartoval, co bylo příčinou?

Z každé poloviny seriálu se škrtá jeden výsledek, aby měli šanci i ti, kterým jeden závod nevyjde. Nejeli jsme proto, že všechno ostatní jsme vyhráli, takže by to byly vlastně vyhozené peníze. Zní to možná divně, ale ušetřili jsme a získali čas na kompletní repasi auta.

Vyhrál jste všechny závody. Je vůbec nějaký důvod být s něčím nespokojený?

Není, víc spokojený být ani nemůžu. Zatím to je sezóna snů. Po titulu strašně moc toužím.

Jedete s třílitrovým Subaru Impreza WRX. V čem je tajemství tohoto ve Skupině A neporazitelného auta?

Nejde o žádné tajemství. Auto není nijak mimořádné. Loňská sezóna se nepovedla, vlastně jsme si boj o titul mistra Evropy prohráli sami. V zimě jsme se maximálně soustředili na přípravu vozu na letošní sezónu. Auto jsme prošli šroubek po šroubku, součástku po součástce, nevynechali jsme žádný detail, aby bylo nejen rychlé, ale i spolehlivé. Podařilo se nám zvednout výkon motoru o třicet koní, což je solidní. Upravili jsme podvozek a diferenciály. Stálo to spoustu úsilí, hodiny nepočítaje. Vyplatilo se to, za což všem v týmu patří velký dík.

Je mezi šesti vítězstvími jedno, které nejvíc těší?

Určitě Ecce Homo ve Šternberku. V první závodní jízdě jsem se oproti minulému roku zlepšil na kilometr asi o sekundu a půl. Ta se mi opravdu povedla.

Máte výborně zaděláno na titul. Co by se muselo stát, aby vám i letos unikl?

Technická závada... Jedna by se stát mohla, ale pak bych musel vyhrát všechny zbývající závody a neměl bych boj o titul ve svých rukou. Ve skupině GT jede s McLarenem Francouz Pierre Courroye, který má stejnou bodovou bilanci. Pokud bychom měli shodný počet bodů i na konci, vyhlásila by FIA podle regulí dva mistry Evropy.

Přestože auto perfektně funguje, nemáte někdy strach, aby se něco nepokazilo?

Mám ho před každou jízdou. Například na rakouském Rechbergu před první závodní jízdou praskla hadička přívodu oleje od turba. Už přede mnou byla jen dvě auta. Kluci to ale stihli zavařit a závod jsem vyhrál. Doufám, že se už nic nestane a dojedeme sezónu bez poruchy.

Na Ecce Homo jste jel proti tátovi, legendě českých vrchů, Petrovi Vojáčkovi. Jaký to byl pocit ho porazit?

Táta se závoděním už jen baví. Když jsem začínal, a měli jsme prakticky totožná auta, byla mezi námi zdravá rivalita a já ho chtěl strašně moc porazit. To už se mi párkrát povedlo. Táta mi hodně pomáhá, ale vyhrát nad ním je vždycky příjemný pocit.