Hrůzostrašná havárie. Pilot smetl stanoviště maršálů a čtyři zranil. Sám skončil v nemocnici

Obrázek, z něhož tuhne krev v žilách. V druhém závodě série Lamborghini Super Trofeo v Spa-Francorchamps se po nebezpečně vyhlížející nehodě zranili čtyři maršálové a také Frederik Blomstedt, který vletěl přímo do jejich stanoviště. Blomstedt a jeden z maršálů museli být převezeni do nemocnice. Na hrůzostrašný karambol se můžete podívat v přiloženém videu.

Jen devět minut už zbývalo do konce závodu. Blomstedt vedl, ale za zatáčkou Pouhon se dostal do shluku jezdců. Do auta lídra ťuknul Lucas Mauron, což vychýlilo kurz jeho Lamborghini. Blomstedt smetl stanoviště maršálů a závod byl předčasně ukončen.

Tři maršálové nemocniční ošetření nepotřebovali, poslední ze čtveřice zraněných však nestihl ustoupit včas a jeho stav je vážnější. Podle oficiálního stanoviska série však nikdo neutrpěl zranění ohrožující život.

Za konečné se bere pořadí jezdců před spuštěním červené vlajky. Vítězství bylo tedy připsáno Blomstedtovi a jeho kolegovi Patricku Kujalovi.