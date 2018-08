Fulín na Slovensku ovládl Octavia Cup

Fulín vyhrál už oba měřené tréninky, poté kvalifikaci a následně i oba závody, přičemž v tom prvním zajel nejrychlejší kolo. Ze Slovenska si odvezl cenných 42 bodů. „Jsem maximálně spokojený. Tenhle víkend se nemohl podařit lépe. Přijel jsem sem s tím, že bych rád stáhnul co nejvíce bodů na Tomáše Pekaře, a to se také podařilo. Do Mostu si navíc odvážím i malý bodový náskok, a to je pochopitelně dobré. Myslím, že jsme tady zažili dva velice pěkné závody, přičemž ten druhý byl díky obrácenému roštu určitě mnohem atraktivnější," řekl po triumfu Petr Fulín jr.

Ze zisku druhého a třetího místa se radovali Michal Matějovský s Danielem Skalickým. Zatímco úspěšnějším jezdcem v prvním závodě byl Michal Matějovský, tak v tom druhém to byl právě Daniel Skalický. „Z tohoto víkendu si odvážím nejen skvělé závodní zážitky, ale především také vzpomínku na neskutečné vedro v autě. Podle toho, co mi říkali kluci, šla teplota v autě i přes šedesát stupňů celsia a vydržet v tom vedru 25 minut závodu dalo zabrat určitě každému z nás," přiznal Michal Matějovský, který se po odmlce vrátil na pohárové okruhy i třetí příčku v průběžném pořadí.