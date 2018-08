Vojáček podesáté vyhrál! Sahá po evropském titulu

Český jezdec Lukáš Vojáček má na dosah splnění velkého snu - titul mistra Evropy v závodech automobilů do vrchu. Po víkendovém závodě ve švýcarském Saint Ursanne by mu mělo stačit ve zbývajících dvou zářijových podnicích ve Slovinsku a Chorvatsku jednou dojet do třetího místa. Skupinu A vede se svým Mitsubishi Lancer zcela bezkonkurenčně a skvěle na tom je i v rámci všech skupin a tříd.