Lacko v Le Mans definitivně prohrál boj o titul

Německý pilot Jochen Hahn se s předstihem stal popáté mistrem Evropy. Navázal na tituly z let 2011, 2012, 2013 a 2016.

Obhájce titulu Adam Lacko odstartoval do prvního nedělního závodu ze sedmé pozice. Jako by se mu však v Le Mans lepila smůla na pneumatiky. Po nepodařeném startu, obdržel ke konci závodu ještě 30vteřinovou penalizaci za sražené kuželky a propadl se na dvanáctou pozici „Na startu mi klouzla spojka a už se to jen vezlo. Asi nejhorší závod letošní sezóny. Raději na něj rychle zapomenout," smutnil Lacko.

Oly Janes dojel na desáté pozici a přidal do své sbírky další cenný bod. „Jsem nadšený, vyšel mi start a získal jsem další body v poháru nováčků. Krůček po krůčku se blížím druhému místu, byť jsem tomu ze začátku ani nevěřil," konstatoval spokojený Janes.

Druhý muž průběžného pořadí startoval do poslední bodované jízdy ze šesté řady a musel se probojovávat do předních pozic. Cílovou pásku pak protnul osmý. „Na startu byl pěkný chaos. Startovat takto zezadu je vždy nepříjemné, protože nevíte, co přijde. V první zatáčce jsme se ťukli s Olym, ale naštěstí nic vážného. Bohužel z dvanáctého místa se víc udělat nedalo," konstatoval Lacko. „Jochenovi gratuluji, tento rok opravdu letěl a titul si zaslouží. Nás teď ještě čeká Jarama, kam si odvážím celkem komfortní náskok 25 bodů na Albaceteho. Pokud se nestane nic dramatického, měl bych druhé místo v poklidu uhájit."

Druhý pilot Buggyry dokončil závod na třinácté pozici, která se také rovnala bronzové příčce v hodnocení nováčků „Jsem nadšený. Sice byl na startu pěkný zmatek, ale stále postupujeme kupředu a sbírám hodně cenné zkušenosti," hodnotil závěr víkendu Janes, který na druhou pozici v hodnocení nováčků ztrácí pouhých 7 bodů.