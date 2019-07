Pilot F4 se podruhé narodil. Ve velké rychlosti ho do helmy trefil pták

Jezdec Foster pádil dlouhou pravotočivou zatáčkou směrem depo. Může být však rád, že do něj nakonec vůbec dojel. V rychlosti 170 km/h ho totiž do helmy trefil velký bažant. Závodníkovi rozbil průzor na jeho helmě a Foster si svému týmu posléze stěžoval na velkou bolest hlavy. Jezdec může mluvit o obrovském štěstí, že pro něj incident nedopadl mnohem hůře.

Kolize s opeřencem totiž podle odhadu měla sílu cca 280 000 newtonů. Podle britského deníku Sun se jednalo o ekvivalent šlápnutí na hlavu africkým slonem. Sám jezdec si nebezpečnost celé situace dobře uvědomoval.

„Bylo to, jako by mi někdo skrz helmu prohodil cihlu," nechal se slyšet Brit. „Když jsem přijel do boxů, všude kolem bylo peří. Vypadalo to jak místo činu nějaké vraždy. Mohlo to celé dopadnout mnohem hůř. Vím, že něco podobného potkalo Felipeho Massu. Bojoval kvůli tomu tehdy o život," řekl mladý pilot F4 ostrovním médiím.