Vyprodanou parádu přeložili. Zatím na srpen, lze využít i vánoční termín

Dlouhé měsíce vyprodaný závod, který měl být parádou na úvod sezony, byl přeložen. Polská plochodrážní Grand Prix ve Varšavě s očekávaným padesátitisícovým publikem má místo plánovaného 16. května kvůli pandemii koronaviru nový termín - 8. srpna. Informoval web przegladsportowy.pl. V polských médiích se také objevují úvahy, jestli by nebylo lepší na krytém stadionu využít ještě pozdější termín, třeba i vánoční období, což by prý mnozí polští fandové přivítali.

Původně uvažovaný menší posun by toho při rozsahu opatření zřejmě moc neřešil. "Pokud tedy musíme odkládat, bude to napozdější měsíce," avizoval již před verdiktem prezident Polského motocyklového svazu Michal Sikora pro polský web..

Prezident Mezinárodní motocyklové federrace FIM Jorge Viegas již dříve uvedl, že v jednotlivých motoristických disciplinách lze pro tuto sezonu seriály prodloužit až do ledna. "Uděláme vše pro to, aby mistrovství v jednotlivých disciplínách stálo za jejich jméno a aby se konalo co nejvíce akcí. Pokud je to možné, některé z nich mohou skončit na Vánoce a dokonce i v lednu 2021. To pro nás není problém," řekl.

Mezitím se objevily úvahy o možném posunu Grand Prix ve Varšavě až na konec kalendáře MS v prosinci. V nabité aréně by se přebíraly medaile. Promotér seriálu, společnost BSI, by s ohledem na kritickou situaci mohl v klidu předělat celý kalendář do podoby, v jaké nikdy nebyl, a ponechat v něm většinu závodů.

"Národní stadion má jednu nepopiratelnou výhodu - posuvnou střechu. Proto počasí nehraje roli," připomněl polský plochodrážní manažer Slawomit Kryjom.

Jeden ze závodů GP je na 13. června plánován i do Prahy. Ještě před tím se má 30. května jet také v německém Teterowě.

Odvolány už byly závody semifinále a finále mistrovství světa družstev, které se jezdí jako Plochá dráha národů. Nové termíny se teprve hledají.

První semifinále se mělo jet za účasti českého týmu 25. dubna v Landshutu v Německu, lotyšský Daugavpils se chystal uspořádat druhé semifinále 2. května. Finále pak bylo na programu 8. a 9. května v britském Belle Vue.