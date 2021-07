Buggyra slavila v Nogaru double, Calvet ve francouzském šampionátu vede

Přestože podle přísných a nutno říci, nekompromisně vymáhaných pravidel umožňujících přístup pouze očkovaným, případně divákům s PCR testem, dorazilo na okruh Paula Armagnaca přes deset tisíc lidí. „Super atmosféra, vedle rugby je truck racing v regionu nejoblíbenějším sportem, podle místních by přišlo mnohem více lidí, pořadatelé však trvají na přísných opatřeních," prozradil Jan Kalivoda, tiskový mluvčí Buggyry.

Téo Calvet dorazil do Nogara jako průběžný lídr, když v předchozím závodě v Charade vybojoval maximální počet bodů. V sobotu ovšem nestačil na zkušeného závodníka ME tahačů Anthony Janieca. „Škoda, že se mi na usychající trati nepovedlo vyhrát super pole, Anthony si to dvakrát zkušeně pohlídal. Vyhrávat se nedá donekonečna," konstatoval Téo v cíli.

Podstatně akčnější sobotu prožila Aliyyah Kolocová, která řešila po kontaktech se soupeři dva defekty. První stihli mechanici v rekordně krátkém čase opravit, nejmladší a zároveň nejrychlejší truckerka planety se stačila vrátit na trať. K druhému kontaktu ovšem došlo v předposledním kole a Aliyyah skončila mimo okruh. „Po defektu s Mercedes AMG - GT3 na Slovakiaringu, který jsem absolvovala v rychlosti 240 km/h, jsem tentokrát přišla o pneumatiku v podstatně nižší rychlosti, na druhou stranu hmotnost obou závodních speciálů je přece jen odlišná," řekla Aliyyah v cíli. Přes předčasný konec byla klasifikována jako druhá nejrychlejší žena, přičemž ve druhé jízdě přidala ke stejnému ocenění i prvenství mezi mladými jezdci.

Gratulace i lehká závist

Mladé pušky si připsaly první double hned ve třetí společné zastávce. „Super výkon a zároveň lehká závist. Nám to s Gerdem Körberem trvalo tuším dvanáct závodů, historicky první double Buggyry jsme slavili taky v Nogaru v roce 2003," gratuloval na dálku David Vršecký, který odmítal řešit skutečnost, že k double přispěla penalizace Anthony Janieca. „Historie se neptá a Janiecovi je známo, že umí jet za hranou."

Blízko zopakování double pak byla dvojice týmu rovněž v závěrečném závodě, do kterého startovala z první řady. Calvet po skvělém výkonu vyhrál, Kolocová si dojela pro třetí místo. „Nakonec velká spokojenost, i když rezervy ještě nepochybně existují," hodnotil Téo, zatímco Aliyyah vzpomněla na loňský senzační triumf. „Chtěla jsem vyhrát, ale všichni, včetně Yasmeen, která mě přijela podpořit, táty a Davida, říkají, že mám být pokorná. Takže, teda spokojenost."

Buggyra na závodech tahačů v Nogaru

Buggyra

Po celkem třetím podniku francouzského truckového šampionátu 2020 - 2021 vede Téo Calvet (126) před Anthony Janiecem (111), Aliyyah Kolocová (79) se dělí o třetí místo.