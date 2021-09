Buggyra zabojuje o víkendu na třech frontách

Mladé pušky Aliyyah Kolocový – Téo Calvet budou bojovat o body a poháry v závodě francouzského truckového šampionátu na doposud nepoznaném okruhu Albi. David Vršecký, dvojnásobný mistr Evropy v závodech tahačů, doplní Yasmeen Kolocovou v podniku ESET Cup Series v Brně. Za Mičánek motorsport powered by Buggyra se v Brně pokusí vybojovat titul Michal Makeš v šampionátu TCR Eastern Europe a zároveň se tým účastní s piloty Liborem Dvořáčkem, Bronislavem Formánkem a Josefem Zárubou dalšího podniku Lamborghini Super Trofeo Europe na německém Nürburgringu.

Víkend je nabitý. Téo Calvet pevně doufá, že si do vlasti přiveze formu ze závodu ME tahačů v Mostě. Na severu Čech získal v nejsilnější možné konkurenci pětadvacet bodů, připsal si skalp šestinásobného šampióna Jochena Hahna a posunul se na skvělé sedmé místo, když na pátou příčku ztrácí pouhé tři body.

„Každý závod je jiný, ale rozhodně nehodlám strkat hlavu do písku před pozicí favorita," tvrdí historicky nejmladší lídr šampionátu. „Je to hodně zajímavý okruh, vůbec mi nebude vadit, pokud zopakuji výsledek z Nogara, ve kterém jsem dvakrát vyhrál a zaznamenal stejný počet druhých míst. I když vyhrát všechno, by bylo samozřejmě ještě lepší."

Buggyra v závodě mistrovství Evropy tahačů v Mostě

Buggyra

Své ambice neskrývá ani průběžně třetí Aliyyah Kolocová, která v Mostě splnila zadání v podobě dojetí ve všech závodech. „Nerozlišuji závody, ve kterých startuji, snažím se udělat radost tátovi a celému týmu. Okruh v Albi nikdo moc nezná, David mi ale říkal, ať jsem v klidu, že na to mám. V Nogaru jsme získali první double, v Albi si to můžeme zopakovat. Asi by ale nebylo od věci, kdybychom si s Téem tentokrát prohodili pořadí," říká se smíchem.

Prý se není čeho bát

V Brně oslaví závodní premiéru se speciálem Mercedes-AMG GT4 Yasmeen Kolocová, stane se tak po jediném testování na Slovakiaringu. „Nepovažujeme to za žádné riziko, Yasmeen to dá," je přesvědčený Martin Koloc. „Je to o level vyšší závodění než Clio Cup, věřím, že nepotkáme jedince, kteří si budou honit ego na sedmnáctileté holce."

Yasmeen se na závody na Masarykově okruhu těší. „Testování na Slovensku dopadlo podle všech dobře, něco jsme si k autu řekli s Aliyyah. Prý se není čeho bát. Loni jsem startovala v Brně s Tomášem Engem, ve vytrvalostním závodě jsme skončili druzí. Zkusíme to s Davidem vylepšit, nebo alespoň zopakovat."

Buggyra v Eset Cup Series na Slovakiaringu

Buggyra

„Věřím, že to bude v pohodě. Na Slovakiaringu jsme hodili během testování Yasmeen do vody, statečně se s Mercedesem prala, postupem času to bylo lepší a lepší. Masarykův okruh není zrovna jednoduchý, sjede se slušná konkurence, ale máme v plánu se nevracet bez poháru," dodává David Vršecký.

Víkend s velkým „V"

„Čeká nás víkend, kdy opravdu využijeme všechny naše zdroje naplno. Na Nürburgring jedeme se dvěma lamborghini pro Broňu Formánka s Jožkou Zárubou a pro Libora Dvořáčka, v Brně pak bude Michal Makeš z průběžné první pozice bojovat o titul," nastínil plány manažer týmu Mičánek Motorsport powered by Buggyra Jiří Mičánek jr.

Adrenalinový relax Miss České republiky 2020 Natálie Kočendové

Buggyra

Pátý evropský podnik nejrychlejšího cupového šampionátu na světě Lamborghini Super Trofeo tentokrát míří na legendární německý Nürburgring. Dvojice Formánek-Záruba bude na okruhu chtít upevnit druhé místo v průběžném pořadí třídy Pro-AM. „Cílem je co nejvíc si pojistit průběžné druhé místo a vyhlídku na vicemistrovský titul. A samozřejmě kdybychom se dokázali přiblížit prvnímu místu, bylo by to skvělé," hodnotí vyhlídky Jiří Mičánek.

V Brně odstartuje poslední podnik letošního ESET Cup, jehož součástí je i série TCR Eastern Europe. Aktuálně ji vede Michal Makeš s vozem Cupra Leon. Cílem týmu je těsné vedení uhájit a získat pro jedenadvacetiletého talentovaného Makeše první titul, kterým rozšíří svoji sbírku, kterou si „založil" už předloni triumfem v Clio Cupu.

„Karty držíme v ruce, ale musíme být maximálně koncentrovaní. V absolutním hodnocení máme sice bezpečný náskok, po odečtení dvou nejhorších výsledků v rámci pravidel celkového hodnocení už je ale výsledek velmi těsný. Michal to musí zvládnout po psychické stránce, udržet klidnou hlavu a nechybovat. A také samozřejmě musí vydržet technika," přeje si Mičánek.