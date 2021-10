Šest dnů za volantem. Světové finále Lamborghini Super Trofeo bude nejtěžším víkendem v sezoně

Extrémní test pro piloty a jejich fyzickou kondici, i pro tým a techniku. Tak hodnotí manažer týmu Jiří Mičánek jr. nadcházející závodní víkend v Misanu. Tedy přesněji - místo víkendu tentokrát bude závodní program trvat čtyři dny.

„Začali jsme testováním už v úterý, ve čtvrtek se jedou kvalifikace na poslední závod evropské série Lamborghini Super Trofeo, v pátek pak jedeme oba závody, o víkendu pak světové superfinále," vypočítává program následujících dnů Jiří Mičánek s tím, že primárně se tým soustředí na páteční program. V něm jde totiž o samotný titul. A dvojice Formánek - Záruba hraje o druhé místo a post evropského vicemistra.

„Na páteční závody se budeme soustředit nejvíc, víkend pak bude trochu za odměnu. Tedy jestli ještě budeme moct," naznačuje Josef Záruba se smíchem, že porce čtyř padesátiminutových závodů za tři dny představuje extrémní zátěž. To si uvědomuje i Bronislav Formánek. „Je to velká výzva. Misano je těžká trať, rychlá. Uvidíme, jak na tom budeme, ale má být docela chladno a možná bude i pršet. To nám hraje do karet." V chladnu nebo v dešti se totiž budou smazávat rozdíly vůči italským týmům, které mají dokonale zvládnutý setup na horké počasí. „Chladno by mělo hrát v náš prospěch, i tak to ale bude extrémně vyrovnané," potvrzuje Záruba.

Na start posledního víkendu se postaví í Libor Dvořáček ve třídě LB Cup. Kvůli zranění naskočil do sezony až v její polovině, na boj o titul ve své třídě tedy pomýšlet nemůže. Cílem tak bude opět co nejlepší výsledek. A - jak Dvořáček sám říká - přežít. Celý závodní program totiž absolvuje sám, jeho loňský spolujezdec Kurt Wagner stále není úplně fit. „Byl s námi teď na testování, a i když nezačal nejlíp, byl vidět obrovský posun. Bohužel mu závod koliduje ještě s nějakými zdravotními vyšetřeními, takže jej vynechá," vysvětluje Dvořáček, kterého tak čeká maraton 200 závodních minut během tří dnů.

Nominovalo se víc jak 60 vozů

„Misano není úplně oblíbená trať, určitě bych v Itálii našel lepší. Ale když na ní člověk má už něco najeto a naučí se to trefovat, dá se to," popisuje pilot, který už v minulém týdnu absolvovat spolu se zbytkem týmu testy v Mugellu.

Víkendové vyvrcholení celého globálního seriálu už bude pro tým „za odměnu". „Určitě budeme chtít ukázat, že jsme i ve srovnání napříč jednotlivými seriály konkurenceschopní," říká Jiří Mičánek. Světové finále se kvůli restrikcím spojeným s covid-19 bude muset obejít bez asijských posádek, z Evropy a Severní Ameriky se ale i tak nominovalo víc jak 60 vozů.

Formát závodu je odlišný od standardního víkendu jednotlivých kontinentálních sérií - každý den se jedou dva závody, které jsou rozděleny podle výkonnostních kategorií. Formánka se Zárubou tak čeká souboj proti elitním závodníkům třídy PRO a jejich mateřské Pro-AM, Libor Dvořáček se utká s evropskými a americkými soupeři třídy LB Cup. „Pro Broňu s Pepkem to bude velká výzva. Budou tam soupeři, které neznají, a zároveň pojedou ve velmi vyrovnaném startovním poli, kde v podstatě nejsou žádní pomalí jezdci," avizuje Jiří Mičánek.