Ani vidina světového titulu kamarády nerozdělí. Kdo má ve vzájemných bitvách převahu?

Šestatřicetiletý rodák z Opočna se do boje o titul přimotal tak trošku nad plán. Původně totiž jeho program neměl být zdaleka tak bohatý, aby umožňoval útok na trůn mistra světa WRC2. „S naším programem to nevypadalo moc růžově," vzpomíná Kopecký s úsměvem v zázemí servisního týmu Škoda Motorsport v Asparanu. Na poslední chvíli dostal důvěru ke startu v Monte Carlu. A soutěž ovládl. Posléze dominoval na asfaltové Korsice, šotolinové Sardinii i úzkých asfaltových cestičkách v Německu. „Sezóna je zatím jako z učebnice," lebedí si.

O devět let mladší Tidemand vyhrál v Mexiku, Argentině a Portugalsku. Ovšem zcela nečekaně byl „až" druhý na domácích tratích ve Švédsku. „Snažil jsem se v přípravě nic nepodcenit. Přikládám vzájemnému souboji maximální váhu," uvědomuje si rodák z Charlottenbergu, že pokud chce loňský titul obhájit, nesmí v přímém střetu zaváhat.

Dosud se oba borci střetli na tratích devětkrát. Šestkrát odcházel jako vítěz český pilot. Jenže pokud se střetnou tři vzájemné souboje na českých tratích a zahrnou se jen bitvy v závodech mistrovství světa, je bilance vyrovnaná. Kopecký svého švédského soka porazil v Německu (asfalt 2017), v Monte Carlu (asfalt, led, 2017) a v Katalánsku (asfalt, šotolina, 2016). Švéd byl úspěšnější v Portugalsku (šotolina, 2016), Německu (asfalt, 2016) a Velké Británii (šotolina, 2016).

„Každý něco umíme a dokážeme. To nejlepší se budeme snažit ukázat ve vzájemném souboji," vyhlíží vzájemnou bitvu na tureckých šotolinových cestách Kopecký.

Byť jde o nesmírně prestižní bitvu, vzájemné vztahy v mladoboleslavském týmu nijak zasaženy nebudou. „Nedochází ke kontaktům jako třeba na okruzích, kde do sebe lidé mnohy vráží schválně. My nejedeme v těsném kontaktu. Každý bojuje sám se sebou, s podmínkami. Nejde o osobní souboj," usmívá se Kopecký, že by na sebe s mladším kolegou v zázemí týmu nemluvili či si snad dokonce měli dělat naschvály.

„Když jdeme někde s týmem na večeři, poklábosíme, máme si co říct. Jsme kamarádi. Pontus je bezvadný, fajn kluk," popisuje Kopecký parťáka. „Ale letos jsme se viděli vlastně jen jednou na začátku roku. Jinak se naše povinnosti tak lišily, že jsme se míjeli," krčí Kopecký rameny.