Pomalu, ale jistě! Po pátém triumfu se Kopecký přiblížil titulu mistra světa

Přidal pátý triumf do sbírky! Jan Kopecký, český pilot Škody Fabie R5, ovládl během víkendu třídu kategorie SWRC při Turecké rallye, desátém podniku mistrovství světa. Závodník týmu Škoda Motorsport nenašel od začátku roku přemožitele a triumf v soutěži na pobřeží Egejského moře jej přiblížil zisku titulu mistra světa. „Ještě to není stoprocentní, ale jsme hodně blízko," lebedil si šestatřicetiletý český závodník, když během neděle zvládnul i poslední porci ostrých kilometrů.

Bezprostředně po projetí závěrečné rychlostní zkoušky jste i přes vítězství zrovna nepřekypoval nadšením. Představoval konec soutěže spíše úlevu?

Měl jsme hodně smíšené pocity. Šlo o extrémní závod, který jsem si moc neužil. Člověk se bojí, aby auto vydrželo, byť zrovna Fabia R5 je odolná a snese skutečně hodně. Ale myslel jsem na pneumatiky, abych je neprorazil, nesjel na plátno. Nejede se pak nejlépe.

Byla Turecká rallye více než o závodění o přemýšlení při hledání ideální stopy a hranice, co ještě auto snese?

Bylo potřeba skloubit závodění, přemýšlení a mít notný kus štěstí. Všechny faktory v poměrném zastoupení byly třeba, aby člověk dojel do cíle. Závodění ale moc nebylo. Jen v úsecích, které byly čisté a bylo jasné, že nehrozí poškození auta. Myslím, že šlo maximálně o padesát procent soutěže. Mnozí chtějí z hlediska charakteru soutěží návrat ke starým časům, ale ty jsou dávno pryč. Pravidla jsou odlišná, vozy jsou odlišné, podmínky rovněž. Kdo to srovnává, neví, o čem mluví. Jakmile jel člověk naplno, riziko problémů bylo obrovské.

Vyhrál jste v Monte Carlu, na Korsice, Sardinii, v Německu a nyní v Turecku. Jak moc vás zdejší triumf přiblížil zisku titulu mistra světa?

Ještě to není stoprocentní, ale jsme velice blízko.

Není zvláštní být na dosah životního úspěchu, a přitom mít tak daleko k radosti?

Jenže já si závodní víkend moc neužil. Nebudu se přece přetvařovat. Ve všech předešlých závodech jsem se cítil lépe než tady v Turecku. V pondělí na testu před soutěží vypadalo auto po čtyřiceti kilometrech jako po celé soutěži. Bylo to ničení techniky. Proto mám smíšené pocity. Ale z pěti výher mám obrovskou radost. Obrovský dík patří týmu. Máme robustní auto, které nemá skoro žádné technické problémy.

Na vyhlášení dorazil turecký prezident Erdogan. Pocítili i závodníci speciální bezpečnostní opatření, kdy do servisu nesměli diváci a všude byli ostřelovači?

Ano, i pro posádky platil přísnější režim. V legraci jsem klukům v servisu říkal, že při vyhlášení raději nebudu dělat žádné prudké pohyby...

V Turecku organizátoři pro vítěze třídy WRC2 nachystali prémii v podobě pětidenní plavby na plachetnici. Využijete speciální bonus?

Vůbec neznám podrobnosti, před startem soutěže jsem se o to nezajímal. Pokud bude možnost vzít více lidí, určitě s navigátorem Pavlem Dreslerem tuhle možnost zužitkujeme.

Další start vás čeká až na konci října ve Španělsku. Jaký bude váš program do závodu, v němž můžete potvrdit zisk titulu mistra světa?

V nadcházejícím týdnu pojedu s partou přátel do Vysokých Tater. Oslavíme tam dosavadní průběh sezóny i vítězství v Turecku. A hlavně budeme chodit po horách. Letos jedu do Tater už podruhé. Nikdy sice nelezu s lanem, ale při první návštěvě jsme třeba ze Štrbského plesa zvládli túru, během níž jsme zdolali tisíc výškových metrů. Lezli jsme po kamenech, řetězech. Uchvátilo mě to.