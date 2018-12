Dejte nám beduína! Kolomý se vrhne do pekla na zemi

Ambice má velké. Jede si pro sošku beduína, kterou dostává nejlepší trojice v každé kategorii. Pilot kamionu Tatra má ještě o motivaci navíc, neboť ho čeká jubilejní desátý start na Rallye Dakar. Martin Kolomý už dobře ví, do čeho jde. „V rozježděném písku to bude peklo na zemi. Když se dostaneme zdraví do cíle, budeme spokojeni,“ avizuje člen týmu Buggyra Racing. Na reportáž z příprav se můžete podívat v přiloženém videu.