Pot z něj crčel, přesto se největší světový talent při galejích v Česku smál. Nadchl jej Mercury

Kalle Rovanperä, syn bývalé hvězdy elitní kategorie mistrovství světa Harriho, absolvoval desetikilometrové lesní výběhy zpestřené zastávkami, kde zvládal série dřepů, kliků či cviků s posilovací gumou. „Také jsme měli cvičení na postřeh. Trenér vzal do obou rukou klacek či kámen, jeden pustil a já musel chytat. Bylo to fakt zábavné i přes neustávající déšť," vracel se Rovanperä k nedělní dopolední jednotce.

Na přípravu borce, který v letošní sezóně absolvoval závody mistrovství světa WRC2 za volantem Fabie R5, dohlížel týmový trenér a lékař Jaromír Jiřík. V programu byla i příprava v posilovně, následně intervalový běžecký trénink. „V pondělí jsme měli tři tréninkové sekce. Druhá byla tvořená hodinovým nepřetržitým tréninkem na motokárách. „To bylo fakt super. I když šedesát minut bez pauzy je vážně vyčerpávajících. Seděl jsem za volantem a dělal, co mám nejraději. Navíc jsem byl bezpečně nejrychlejší," culil se mladík pocházející z Jyväskylä.

V rámci pobytu v Česku stačil vyrazit i do kina na film Bohemian Rhapsody mapující fungování skupiny Queen a zpěváka Freddieho Mercuryho. „Vlastně jsem nevěděl, co čekat. Ale byl jsem uchvácen," přiznal Kalle Rovanperä.

Celý přípravný kemp byl proložen psychologickým tréninkem. Mladíček, který poprvé v automobilové soutěži startoval už ve čtrnácti letech, slyší ze všech stran, že je nejtalentovanějším jezdcem světa současnosti a budoucím mistrem světa.

„Vnímám velké očekávání a tlak, nicméně neřeším nic z toho. V hlavě mám jen závody, nic víc. Dělám všechno, abych se zlepšil a snu v podobě titulu dosáhl. I tohle je další krok. Po každém ze soustředění jsem lepší a silnější," pronesl během zápolení s činkami při poslední tréninkové jednotce borec, jemuž byl základnou hotel Palace Cinema nedaleko Jíloviště.

„Právě tady jsem absolvoval první soustředění. Při výběhu lesem na Cukrák jsem odpadl v polovině," vzpomínal Rovanperä na soustřední krátce po podpisu kontraktu s mladoboleslavským týmem.

„Než jsem přišel ke Škodě a začal pracovat s Járou, byl můj trénink výrazně méně koncepční. O stravování ani nemluvě. Jedl jsem, co mi přišlo pod ruku a vůbec se nestaral, zda to prospívá tělu. Nyní je situace jiná. Vše je podřízeno úspěchu. Mám osobního trenéra i ve Finsku. Vždy dostanu od Járy tréninkový plán, podle něhož se připravuji," vyprávěl osmnáctiletý závodník.

Nedovolí si nic ošidit. Během roku se s Jiříkem potkávají nejen na soutěžích, ale i při pravidelných tréninkových kempech. „Kdybych kondici zanedbával, hned by se to projevilo. A krutě bych zaplatil. Járovi nic neunikne. Ale jsem tu rád. Baví mě to, zasměju se. I když často mám pocit, že trenér má potíže s počty. Neustále mi při opakování sérií ubírá, takže všechno absolvuji víckrát," smál se Rovanperë, než vyrazil za rodinou do Finska, aby si užil společných vánočních chvil.