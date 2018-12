Král rallye se vrací do mistrovství světa. U týmu, pro nějž získal devět titulů, však neměli místo

Devětkrát byl mistrem světa ve voze Citroën. V letech 2004 až 2012 byl ve francouzském stroji prakticky neporazitelný a právem ovládl absolutní hodnocení šampionátu. Letos po pětileté pauze ve voze totožné značky vyhrál rallye ve Španělsku, předposlední díl MS. V příští sezóně se Sébastien Loeb do šampionátu vrátí. Pojede šest závodů ze čtrnácti. Jenže za Hyundai Motorsport!

„Když jsem vyhrál ve Španělsku, znovu se ve mně probudily staré touhy. Chci znovu bojovat o přední příčky," komentoval návrat Loeb.

Ve Španělsku se stal třetím nejstarším vítězem v historii světových šampionátů. V den triumfu mu bylo 44 let a 244 dnů. Pouze Švéd Waldegard (46 let 155 dnů) a Fin Mikkola (44 let 331 dnů) byli starší, když ovládli některou ze soutěží MS. „Už jsem jednou skončil, takže jsem si pocit triumfu fakt užil. Bylo super být zase součástí šampionátu," neskrýval Loeb, že příval adrenalinu v boji o vteřiny jej ohromil.

Ve Španělsku zajistil pro Citroën jediné vítězství v celé sezóně, a tak se s napětím očekávalo, zda francouzský tým zkušeného borce angažuje pro nadcházející sezónu. „Ukázalo se, že pro mě není místo. Tudíž jsem byl otevřený všem možnostem," vysvětlil Loeb pro autosport.com.

Čtyřiačtyřicetiletého Francouze nakonec ulovil ambiciózní tým Hyundai. „Byl jsem ohromen jejich týmovým přístupem a snahou uspět. Udělali na mě obrovský dojem. Nemohu se dočkat, jde o obrovskou výzvu," pronesl Loeb, jehož navigátorem bude tradičně Daniel Elena. Kontrakt je na dva roky.

Šampionát pro francouzskou posádku začne soutěží v Monte Carlu, tudíž Loeb bude mít velice nabitý úvod roku, neboť se chystá startovat na Rallye Dakar. Soutěž v knížectví na pobřeží Středozemního moře přitom startuje pouhé čtyři dny po cíli nejnáročnější maratónské rallye světa.

„Věřím, že budeme pro Hyundai hodně velkým přínosem," pronesl Loeb, z jehož angažmá se vedení stáje doslova tetelí blahem. „Podepsat kontrakt s devítinásobným šampiónem dokonale odráží ambice Hyundai Motorsport. Je naším cílem získat titul WRC. Složení posádek je zárukou naplnění našich cílů," pronesl Michel Nandan, šéf týmu Hyundai, který bude využívat rovněž služeb Sorda, Mikkelsena a Neuvilla.