Další výzva pro světového šampiona. V dunách se připravuje na Rallye Dakar

Když Fernando Alonso oznámil, že si dá pauzu od vytrvalostního šampionátu WEC, ve kterém letos působil, začalo se spekulovat, že by se mohl od příští sezony vrátit do formule 1. Španělský jezdec však začal hledat výzvy jinde a vypadá to, že příští rok se zúčastní slavné Rallye Dakar.

Již letos na jaře si vyzkoušel vůz Toyota Hilux v poušti Kalahari a nyní testuje v Namibii. „Po vítězství v F1, WEC a čtyřiadvacetihodinovce v Le Mans, je to velká výzva vyměnit asfalt za štěrk a duny,“ prohlásil Alonso na webu foxsports.com.au. „Jsem teď na misi a pokusím se stát nejkomplexnějším jezdcem, který vyhraje v co nejvíce různých disciplínách.“

Fernando Alonso kicks off "intensive training" in Toyota Gazoo Racing SA's Hilux ahead of a possible Dakar debut in 2020... https://t.co/bOlxTOM9Re pic.twitter.com/k2OivFbtFh — CAR magazine (@CARmagSA) August 20, 2019

Po několikahodinové jízdě se pak osmatřicetiletý Alonso podělil o své první dojmy. „První šplhání na namibijské duny bylo zajímavou zkušeností,“ přiznal. „Na začátku to pro mě bylo trochu šokující a přistupoval jsem k nim s velkým respektem. Duny vyžadují rafinovanou techniku jízdy, kterou jsem doteď ještě nezkoušel. Čas od času jsem se musel dostat z problémů,“ vysvětloval.

Po přípravě v Namibii by se měl Alonso příští měsíc představit na jihoafrickém závodě Harrismith 400 a v říjnu pak v Maroku na tradiční generálce na Dakar. Už se také hovoří o tom, kdo by mohl být Alonsovým navigátorem. Měl by jím být jeho krajan Marc Coma, který proslulou rallye na motorce pětkrát ovládl.