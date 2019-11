Toyota potvrdila příchod rallyeového šampiona Ogiera

Společně s Ogierem budou v Toyotě působit Brit Elfyn Evans a Fin Kalle Rovanperä, který letos získal titul mistra světa v kategorii WRC2 Pro s továrním týmem Škoda Motosport.

"Víme, jak silný Sébastien je a všichni se těšíme na spolupráci s ním i s Julienem (Igrassiou - spolujezdcem). Myslím si, že to, že jsme schopni získat pilota takových kvalit, říká hodně o tom, čeho jsme v tak krátkém čase s týmem dosáhli," uvedl šéf týmu Tommi Mäkinen. Toyota se do rallyeového MS vrátila po osmnáctileté přestávce v roce 2017.

Pětatřicetiletý Ogier podepsal v novém působišti roční smlouvu, Evans a Rovanperä mají dvouleté kontrakty. Japonská automobilka tak kompletně mění složení svého rallyeového týmu. Vedle Tänaka v něm skončil i Fin Jari-Matti Latvala a Brit Kris Meeke.

Ogier, který letos skončil v MS třetí, se zástupci Toyoty jednal již v roce 2016 před vstupem týmu do šampionátu. "Tehdy se nám to nepodařilo dotáhnout do konce. Teď jsem nadšený, že mohu začít spolupracovat s tak ikonickou značkou, jako je Toyota, a mým dětským idolem Tommim Mäkinenem," řekl Ogier. "Všichni tři jsme v týmu noví, takže pro nás bude výzva se vše naučit. Uděláme ale maximum, abychom to zvládli co nejrychleji," doplnil rodák z Gap, který v minulosti jezdil s citröenem, volkswagenem a fordem.