Šílený závod! Českého experta okradli, pak mu zemřel kamarád

Ve třiceti letech to byl už jeho devátý Dakar. Fotograf Marian Chytka ale na premiéru legendární rallye v Saúdské Arábii nebude rád vzpomínat. Hned první den soutěže se mu porouchalo auto, což výrazně zkomplikovalo plány pro celý jeho tým. Následně mu ukradli jeden z fotoaparátů i s objektivem. Pak přišla nejkrutější rána. Následkům pádu podlehl portugalský motocyklista Paulo Goncalves, pro kterého léta pracoval. „Hodně mě to zasáhlo. Ve finále ty všechny věci, které se mi staly, neznamenaly vůbec nic," řekl Marian Chytka.

Dakar je extrémně náročná akce nejen pro závodníky, ale i pro fotografy. Zvlášť když se na ně přisaje smůla a za žádnou cenu se nechce pustit. Po první etapě se Chytkovi na silnici zničehonic zastavilo auto. Vypnul motor a konec.

„Šlo o palivové čerpadlo, nejspíš následek tamní nekvalitní nafty. Problém byl v tom, že v Saúdské Arábii jsou téměř jen benzínové vozy. A můj je zrovna na naftu. V servisu si s tím nevěděli rady a neměli ani žádné náhradní díly. Než by se objednaly z Evropy, tak by bylo po Dakaru. Naštěstí mi organizátor zajistil místo v jednom z jejich vozů a já svůj tým rozházel do dalších aut. Ale nebyli jsme pospolu a ta kooperace byla proto velmi složitá," popsal úvodní peripetie Chytka.

Nepříjemným okamžikům však nebyl zdaleka konec. Při dalším sehrál hlavní roli lidský faktor. „Druhý den mi někdo ukradl foťák a jeden objektiv. Stalo se to na odlehlém místě, kde byla jen auta ostatních novinářů. O to víc to bylo divné. Prostě mi někdo foťák vytáhl z batohu zrovna ve chvíli, kdy jsem opodál fotil. Takže jsem hned musel řešit další trable. Vzhledem k tomu, že jsme hned přejížděli do jiné oblasti, bylo vyšetřování a vysvětlování toho, co se přihodilo, poměrně složité," pokračoval Chytka.

Nejhorší událost ale teprve přišla. V 7. etapě zemřel motocyklista Paulo Goncalves, jeden z nejzkušenějších jezdců ve startovním poli, který v roce 2015 skončil celkově druhý. „S Paulem jsme se znali velmi dobře. Vlastně jsem ho fotil od doby, co na Dakary jezdím. Spolupracovali jsme i během roku na jiných akcích. Nemohl jsem tomu uvěřit," neskrýval smutek i s odstupem řady dní.

I proto byl letošní Dakar pro Chytku vůbec tím nejtěžším. „Psychicky byl určitě nejnáročnější. Mám z něj vážně dost rozporuplné pocity. Jsem ale rád, že jsme to přes to všechno dokázali překonat a zvládnout. Když to vezmu čistě z pohledu fotografa, tak tam byla spousta míst velmi fotogenických. Rozmanitá krajina. Skály, kaňony, duny, hezké hory," nastínil Chytka.

„Na druhou stranu některé etapy vypadaly tak, že z pětiset kilometrů bylo zajímavých jen deset. Zbytek se jel jen po nudné rovině. Na to si stěžovali i závodníci. Podle nich to bylo málo složité a zbytečně rychlé. Kvůli tomu také docházelo k různým pádům. Ale pro nás fotografy to byla samozřejmě po již okoukané Jižní Americe příjemná změna. Navíc to zde bylo o dost lepší, co se týká logistiky a signálu," doplnil expert, který na Arabském poloostrově fotil mimo jiné i největší hvězdu závodu Fernanda Alonsa.

„Náš tým letos celkem fotil pětapadesát klientů. Tři týdny jsem spal maximálně tři až čtyři hodiny. Vrátil jsem se hodně vyždímaný," prohlásil Chytka. „Za necelé dva týdny tam letím znovu. Jede se tam mistrovství Saúdské Arábie. Snad už to bude tentokrát veselejší příběh," usmíval se.