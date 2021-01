Podmolův mechanik: Libor je bojovník, chce do cíle Dakaru i přes bolest

V Saúdské Arábii spí za den maximálně tři hodinky. Zbytek času buď seřizuje závodní motorku Podmolovi, připravuje zázemí, nebo se přesouvá v autě do dalšího bivaku. A ráno před startem ještě hodinu na technice ladí detaily. „Pak jsem hodně často na telefonu a dívám se, jestli se Libor na trati hýbe a nemá technický problém," popisoval všední den na Dakaru mechanik Vesecký, který musel řešit největší komplikace v úvodu maratonské soutěže. „Libor po první etapě přijel s urvanou navigační věží, kde je 60 kabelů. Poté odešlo čerpadlo, což je čistá elektronika. V posledních etapách se už naštěstí významné opravy dělat nemusely."

Jako největší překážku spatřuje Vesecký v obrovských porcích kilometrů, které musí zdolávat jak závodníci, tak asistenční vozy. „Chápu, že je Dakar nejtěžší závod. A musí být. Ale nerozumím tomu, proč jezdci po dojetí do cíle absolvují další přejezd v podobě 200 kilometrů. To už mi přijde zbytečné," poznamenal Vesecký, který se podílel na značné části veškerých příprav na Dakar. „A ještě jedna věc mě překvapila – Libor tvrdil, že to není zcela o navigaci. Trať je hodně vyjetá, dá se orientovat podle stop. Velmi důležitým faktorem je rychlost a výkon."

Ve výhodě jsou tak tovární týmy. „Byl jsem se podívat do jednoho z nich. Jezdci od nich přijedou do bivaku a několik mechaniků jim dá nové díly. Je složité proti tomu konkurovat. My se snažíme hlavně bojovností a nasazením," konstatoval mechanik, jemuž se přezdívá Veesa. Proto ho těší, když se Podmol v průběhu etapy dostane mezi třicet nejrychlejších. „To mi udělá velkou radost. Ale po tom, co jsem tu viděl, jsem nastavený na jedinou věc – dostat se do cíle. Neskutečně se těším na to, pokud se to podaří a Libor převezme ocenění na cílové rampě."

Tahle představa pohání také Podmola, bývalého mistra světa ve freestyle motokrosu. „Je to bojovník. Vím, že to nechce jenom dojet, ale užívá si také to závodění. Mě ale velmi stresuje, když ho nevidím v akci. To je pro mě úplně něco nového, v FMX jsem s ním byl pokaždé. Třeba teď v nedělní maratonské etapě ho neuvidím vůbec," tvrdil mechanik, podle kterého má Podmol na to, aby se do cíle letos dostal. I když je už hodně unavený a trápí ho několik zdravotních komplikací, například problémy se šlachami v ruce.

„Libor je na bolest zvyklý a jeho vůle je neskutečná. Je sice už rozbitý, ale pokud se mu budou vyhýbat pády, dokončí to. Hodně nám pomáhá také podpora od fanoušků, pozitivních vzkazů chodí každý den stovky. To nás drží dost nad vodou."

V neděli elitní světový freestyle motokrosař si na Dakarské rallye připsal svůj nejlepší výsledek. V maratonské etapě dojel Podmol na 29. místě, na nejrychlejší jezdce ztratil 46 minut. A to hlavní – pomalu ho přestávají bolet jeho namožené šlachy na rukou.