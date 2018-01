Cpal jsem se a hrál kulečník, prozradil tajemství přípravy na Dakar veterán Macháček

Do Limy odletěl 2. ledna. Vánoce a závěr roku si tedy užil po létech doma. „Bylo to jako vždycky. Cpal jsem se dobrotami, hrál kulečník, a tu a tam udělal něco pro fyzičku, když jsem odněkud někam šel pěšky. Nemohl jsem nic náročného dělat, abych se nezranil. Jedl jsem to, co mi chutnalo, a bylo ověřené, aby mi nebylo blbě. Silvestr nijak divoce neslavím, neberu ho jako něco mimořádného, kvůli čemuž bych se měl opít, a pak trpět. Ale byl jsem i nervózní, nudil se. Už mi to čekání na start připadalo hrozně dlouhé," smál se.

Po havárii řekl, končím, pak názor změnil

Loni havaroval se čtyřkolkou už ve 4. etapě. Zle si pochroumal rameno a nohu. Do nemocnice ho dopravoval vrtulník, prodělal i náročnou operaci. „Tehdy jsem řekl, že už nepojedu. V březnu jsem se ale cítil dobře a začal uvažovat, že to ještě zkusím. Nechtělo se mi ta moje dakarská bláznovství končit tímhle způsobem. Po soutěži v Maďarsku, kterou jsem bral jako test, co vydržím, jsem zkonstatoval, že to jde a začal jsem vážně uvažovat o návratu. V Tunisu jsem se o tomhle rozhodnutí utvrdil. Už v květnu jsem se přihlásil," popsal změnu rozhodnutí.

Svoje čtyřkolky si tradičně připravuje ve své dílně v Heřmanově Městci. Když se mu vrátila ta havarovaná, zjistil, že dopadla lépe než on. „To byl také důležitý moment, proč jsem se rozhodl vrátit na Dakar. Čtyřkolka byla, na rozdíl ode mne, po té havárii celkem v pořádku. Jen jsem ji opravil, vyměnil pár věcí. Spousta náhradních dílů a pneumatik mi zůstala, takže příprava po technické stránce byla jednodušší než v minulých letech," říkal spokojeně.

Vyhrát jako dědek by byla machrovina

Už jako jezdec na Šestidenních, kde sbíral zlaté medaile, projevoval svoji nezkrotnou touhu po vítězství. Když ho v roce 1982 nenominovali do československého Trophy Teamu, všechny jezdce ve třídě do 125 ccm porazil... Tahle vlastnost mu zůstala. „Pětkrát jsem Dakar vyhrál. V první řadě chci to svoje dakarské bláznění zakončit tím, že dojedu do cíle. Vím, že to zejména letos vzhledem k náročnosti bude velice těžké, ale prát se o přední umístění, to mám v krvi a v hlavě pořád. Jsem realista, když nebudu dělat chyby a vyhnou se mi technické problémy, věřím si na první desítku," říkal vážně.

Ale nebyl by to on, kdyby... „Vyhrát Dakar jako mladý není problém. Vyhrát v mém věku, jako dědek, by byla machrovina. Já už nejsem ochotný v některých momentech jít do velkého rizika, zatímco mladí jezdci ano, a když jim to vyjde, vyhrávají. Ale tím neříkám, že kdyby byla šance...," nechal odpověď otevřenou.

Na Dakar letos vyrážejí i české jezdkyně, Olga Roučková pojede na čtyřkolce jako on. Gabriela Novotná vyrazí na motocyklu. Nabízí se, že by své kolegyni na čtyřech kolech mohl dělat anděla strážného... „To určitě ne, budu mít dost starostí sám se sebou. Všechno, co chtěla Olga vědět a poradit, jsem jí řekl. Když ji nepotká nějaká kruťárna, věřím, že to zvládne. Horší to bude mít Gabriela Novotná na motocyklu. Důležité je, aby závodění obě bavilo, a v rámci možností si Dakar užili, netrápili se. To ale platí i pro mne," uzavřel naše povídání Josef Macháček.