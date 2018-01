Peklo v písku. Dakar nasadil laťku utrpení vysoko, Češi pokračují

"Byl jsem šokovaný, co oni si dovolí nám předvést v první velké etapě. Já ty nováčky celkem lituju," řekl zkušený navigátor Josef Kalina, který startuje na šestadvacátém Dakaru. Letos je členem druhé posádky Buggyry pilota Martina Šoltyse. "Ještě mi stojí vlasy hrůzou. Bylo to náročný," přiznal Martin Prokop, momentálně dvanáctý jezdec v kategorii automobilů.

"Na prvních 40 až 50 kilometrech jsem viděl spoustu rozbitých aut, takže už asi netoužím po tom závodit v autě. Bylo to opravdu náročné a hlavně nebezpečné. Byla to přesně taková hezká etapa Dakaru - nebezpečná, rychlá, těžká navigace," uvedl motocyklistka Ondřej Klymčiw, který je průběžně na 24. místě. "Celkově to ale bylo super a jen více takových těžkých etap," pousmál se jedenáctý muž loňského konečného pořadí.

Příliš do smíchu nebylo dalšímu českému motorkáři Davidu Pabiškovi, jemuž se po skoku na duně zabořilo přední kolo do písku a poroučel se tvrdě k zemi. „O ochranný rám na krku jsem si narazil klíční kost. Bolí to, ale snad to nebude nic vážného," doufal Pabiška, kterému navíc tři kilometry před tankovací zónou došel benzín. „Ztratil jsem tam hodně času. Pomohl mi až komisař stojící nedaleko, popoběhl sto metrů a přinesl mi kanystr," doplnil zkušený závodník.

Největší problémy z Čechů měl Tomáš Ouředníček, který nejprve v dunách zapadl a poté měl problémy s motorem. V dunách nakonec strávil přes 13 hodin a musel počkat na pomoc asistenčního kamiónu. "Auto vždy chvíli jelo a chvíli ne. Mathias Behringer (pilot asistence) nás musel táhnout. Poslední část dun v naprosté tmě byla příšerná," uvedl Ouředníček, který aktuálně uzavírá výsledkovou listinu se ztrátou přes 14 hodin na prvního Francouze Cyrila Desprese.