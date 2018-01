Prokop si na Dakaru polepšil. Už je průběžně devátý

V kategorii motocyklů předčasně skončil Ondřej Klymčiw, jenž byl po havárii v bezvědomí převezen do nemocnice. Třetí etapu z Pisca do San Juan de Marcona, na které bylo 296 měřených kilometrů, vyhrál obhájce prvenství Brit Sam Sunderland a dostal se do čela průběžného pořadí. Z Čechů dojel nejlépe na 34. místě Milan Engel, v celkovém hodnocení je o jednu příčku níže.

Prokop se po nedělní desetiminutové penalizaci za neprojetí kontrolního bodu vrátil do elitní desítky průběžného pořadí. Český jezdec s fordem zajel osmý čas se ztrátou 18:56 minuty na vítěze etapy Násira Attíju z Kataru.

Do vedení se díky druhému místu dostal obhájce a celkově třináctinásobný dakarský šampión Stéphane Peterhansel. Francouzská legenda vystřídala v čele krajana a týmového kolegu z Peugeotu Cyrila Desprese. Prokop na lídra ztrácí 38:56 minuty.