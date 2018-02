První erzetu Švédské rallye vyhrál na dostihovém závodišti Tänak

Do jediné sekundy se vešlo prvních šest posádek, třetí místo patří Madsi Östbergovi z Norska. Vítěz úvodního dílu mistrovství světa a obhájce celkového prvenství v šampionátu Sébastien Ogier je s fordem devátý. "Nebylo to moc dobré, zítra to zkusíme líp. Překvapilo mne, že tady nebylo tolik diváků," citoval francouzského jezdce server ewrc.cz.

Švédskou rallye tvoří 19 rychlostních zkoušek, soutěž skončí v neděli po poledni. Čeští zástupci ve startovní listině chybějí.