Známý Fin na Italské rallye tlačil auto, pak se vztekal

Deváté místo obsadil na Sardinii tovární jezdec Škody Jan Kopecký a potřetí v sezóně ovládl hodnocení WRC2. Martin Prokop skončil jedenáctý poté, co z první desítky vypadl v posledním měřeném úseku.

Neuville si dojel pro třetí letošní vítězství a devátý triumf v mistrovství světa v kariéře. Na první místo se dostal až v závěrečné "power stage", před níž ztrácel na Ogiera osm desetin sekundy. Na sedmikilometrové trati ho porazil o 1,5 sekundy a překazil mu šanci na čtvrté vítězství v Italské rallye, kterým by Francouz vyrovnal rekord krajana Sébastiena Loeba.

"Dali jsme do toho všechno, byl to skvělý souboj. Nakonec to bylo o fous," uvedl Neuville. Devětadvacetiletý Belgičan potvrdil, že se mu na Sardinii daří. V roce 2016 na italském ostrově vybojoval první vítězství v kariéře a loni tam skončil třetí.

"Dělal jsem, co jsem mohl. Pořád jsem ztrácel nějaké desetinky tuhle a támhle. V poslední erzetě jsem udělal dvě chyby, které mě stály pár desetin," konstatoval Ogier, který vyhrál italskou soutěž v letech 2013 až 2015. "Pořád jsou to dobré body do mistrovství. Prohráli jsme bitvu, ale ne válku. Zbývá ještě šest rallye, není důvod panikařit," dodal obhájce titulu.

Pozornost upoutal i Fin Jari-Matti Latvala. ten kvůli technickým problémům ztratil třetí místo. Ale dělal, co mohl. Chvíli dokonce tlačil auto. Nakonec ale své snažení vzdal a za pozornosti televizních štábů vztekle práskl dveřmi.