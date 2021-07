Markéta Vondroušová po postupu do finále. Bude se radovat i dnes?

Vondroušovou, která v žebříčku figuruje na 42. místě, čeká ve finále světová dvanáctka Belinda Bencicová, která je i ve finále čtyřhry s Viktorijí Golubicovou. V té nastoupí proti českému deblovému páru Barbora Krejčíková, Kateřina Siniaková.

Dvaadvacetiletá Vondroušová hraje první olympiádu. "Mám jistou medaili, což je fantastické, krásné. Finále může dopadnout jakkoli, chci vyhrát a zápas si užít," řekla.

S Bencicovou, která má slovenské rodiče, se Vondroušová potkala v areálu Ariake v šatně před semifinále a říkaly si, že by se mohly utkat ve finále. "Ale nechtěly jsme o tom raději moc mluvit. Nakonec nám to vyšlo. Je to hezké. Jsme docela kamarádky," řekla česká levačka.

Letos v březnu na tvrdém povrchu v Miami vyhrála Vondroušová jejich jediný vzájemný zápas ve třech setech. "Těžké to bude i tady, Belinda hraje skvěle," řekla sokolovská rodačka, kterou v Tokiu zdobí dobrá kondice, slušný servis a k tradičním kraťasům přidává i dobrou délku úderů. "Snažím se hrát na agresivně i za cenu zkažených míčů. Trenéři mi opakují, abych do toho švihala, protože když se to jenom nahazuje, tak vás soupeřky strašně ženou."

Navíc je pevná i mentálně. "Zůstávám klidná v hlavě v důležitých momentech. Jsem ráda, že nedávám na sobě znát nervy. Občas fakt nervní jsem, ale zvládám to," řekla.

Bencicová je podobně jako Vondroušová nadšená už z postupu do finále, hrát bude navíc dvě. "Cítím absolutní blaho, nikdy jsem nic podobného nezažila," řekla čtyřiadvacetiletá hráčka. "Získat medaili je nejskvělejší věc na světě, budu hrát bez tlaku," uvedla před finále.

Tenistka Svitolinová otočila zápas s Rybakinovou a má olympijský bronz

Čtvrtá nasazená tenistka olympijského turnaje Elina Svitolinová získala v Tokiu bronz pro Ukrajinu. Kazašskou soupeřku Jelenu Rybakinovou porazila v utkání o třetí místo 1:6, 7:6, 6:4, když ve druhém i ve třetím setu dokázala otočit nepříznivý stav. V duelu o zlato nastoupí Markéta Vondroušová zhruba ve 14:00 SELČ proti světové dvanáctce Belindě Bencicové ze Švýcarska.

Rybakinová už v druhé sadě nad někdejší světovou trojkou vedla 3:1, v tie-breaku pak byla dva míče od medaile, ale nakonec ho prohrála 5:7. V rozhodujícím setu promarnila kazašská hráčka dokonce náskok 4:1. V posledním gamu odvrátila Rybakinová šest mečbolů, ale více než dvouhodinový zápas přece skončil ukrajinskou radostí.

Pod pěti kruhy dosud čeští či českoslovenští tenisté získali jednu zlatou, tři stříbrné a osm bronzových medailí. Vondroušová může navázat na Slováka Miloslava Mečíře, vítěze dvouhry při návratu tenisu do olympijského programu v Soulu 1988. Český tenis by tak slavil první olympijské zlato v samostatné éře.

Čtyřiadvacetiletá Bencicová v neděli nastoupí také ve finále čtyřhry, kterou hraje s Viktorijí Golubicovou. I v tomto případě budou na druhé straně sítě stát české soupeřky, nejvýše nasazený pár Barbora Krejčíková, Kateřina Siniaková. Bencicová a Krejčíková se už v Tokiu potkaly v osmifinále dvouhry.